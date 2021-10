Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità.

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 25 al 29 ottobre su Rai 1 alle ore 15:55, Adelaide di Sant'Erasmo interpretata dall'attrice milanese Vanessa Gravina, farà di tutto per creare dei problemi a Marcello, durante un importante evento al Circolo. Intanto Paola avrà un malore, ma grazie all'intervento di Gloria riuscirà a salvarsi.

Tina Amato, invece, continuerà ad avere il problema alle corde vocali, così chiederà ad Anna di registrare la demo per il film al posto suo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Ludovica propone a Marcello di andare a convivere

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore vedrà Anna e Roberto insieme e resterà assai deluso. Poi la donna gli confermerà di avere una relazione amorosa con Landi, ma in realtà starà mentendo.

Nel frattempo Cosimo concederà a Ludovica di stabilirsi a villa Bergamini, sarà così che Ludovica Brancia proporrà a Marcello di andare a convivere.

Tina, intanto, sarà incaricata di registrare una demo musicale per il film, poi la donna ascolterà la voce di Anna e avrà una particolare idea, per risolvere il suo problema alle corde vocali. Gloria Moreau, invece, sarà desiderosa di parlare con Ezio, così gli darà un appuntamento, ma l'uomo non saprà se accettare l'invito.

Ezio chiede a Gloria di non intromettersi più nella sua vita

Nonostante Ezio non sia così sicuro di presentarsi all'appuntamento con Gloria, il caso vorrà che i due si incontreranno ugualmente.

Nel frattempo Tina parlerà della sua idea a Salvatore e anche l'uomo si convincerà del fatto che dovrà essere Anna a registrare la demo al posto suo.

Lei e Ludovica, intanto, avranno un bellissimo confronto, durante il quale le due donne si conosceranno meglio e parleranno delle loro rispettive famiglie.

Nel contempo Ezio chiederà a Gloria di andare via da Milano e di non immischiarsi più nella sua vita e quella di Stefania. In seguito Anna accetterà di registrare la demo al posto di Tina amato e la complicità con Salvatore crescerà sempre di più.

Gloria salva Paola da un malore

Adelaide cercherà di mettere Marcello in difficoltà, durante un intervento molto importante presso il Circolo. Armando, invece, deciderà di parlare con Ezio, per farlo ragionare sull'atteggiamento avuto nei confronti di Gloria. Successivamente Paola avrà un malore improvviso, ma si salverà proprio per l'intervento tempestivo di Moreau. Tina, invece, consegnerà a Vittorio la demo registrata da Anna.

Nel frattempo Ezio verrà a sapere che Gloria ha aiutato Paola durante il suo malore, così inizierà a riflettere sulla situazione e deciderà di incontrare la Moreau nuovamente. Infine, Giuseppe riceverà delle notizie da Petra, la madre di suo figlio.