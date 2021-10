È scoppiata la passione tra Gemma Galgani e Costabile a Uomini e donne. I due protagonisti del trono over, infatti, si sarebbero lasciati andare ad un lungo bacio che sarebbe addirittura da record.

Durante una puntata del dating-show, incalzati da Maria De Filippi sugli sviluppi della loro frequentazione, Gemma e Costabile hanno riportato alcuni dettagli sul loro ultimo incontro, compreso il presunto bacio interminabile. Un particolare, questo, che ha suscitato curiosità ma anche critiche tra i telespettatori del programma di Canale 5.

Uomini e donne, prosegue a gonfie vele la conoscenza di Gemma e Costabile

Di recente, Gemma Galgani era scoppiata in lacrime negli studi di Uomini e donne al pensiero che Costabile volesse chiudere la loro conoscenza. In realtà, la frequentazione sta andando avanti e sembra anche piuttosto bene.

La dama torinese, infatti, nel corso della puntata del dating-show del 28 ottobre, quando è stata chiamata al centro dello studio insieme al cavaliere dagli "occhi di ghiaccio", è apparsa decisamente sorridente.

Maria De Filippi gli ha chiesto di parlare della loro ultima esterna. Gemma e Costabile hanno rivelato che, mentre erano in auto, sono finiti in una strada senza uscita. A questo punto si sono lasciati andare ad un lungo bacio che, secondo Galgani, sarebbe durato all'incirca 16 minuti.

Maria De Filippi parla di bacio da Guinness dei primati

Dopo le dichiarazioni di Gemma sul lungo bacio che si è scambiata con Costabile, è intervenuta Tina Cipollari. L'opinionista si è scagliata contro la dama piemontese, affermando: "È impossibile essersi baciati per 16 minuti".

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha sottolineato che, se è vero quanto rivelato da Galgani, si tratterebbe del record per il bacio più lungo nella storia del programma: "Gemma ha riportato un minutaggio di 16 minuti - ha evidenziato la conduttrice - Ci sono i Guinness, secondo me 16 minuti è da record".

Uomini e donne, il bacio di Gemma divide il pubblico

Gemma Galgani ha ribadito che quello con Costabile è stato realmente un bacio lungo, aggiungendo che le avrebbe anche fatto mancare il respiro in alcuni frangenti. Subito dopo poi ha chiarito: "È stata una battuta, non sono stata a guardare l'orologio. Costabile è un sub, per questo è stato un bacio interminabile.

Io l'ho anche respinto a un certo punto, per riprendere fiato".

Sui social, le reazioni del pubblico sono state diverse, e c'è anche chi ha criticato Gemma. "A Gemma Costabile non piace, ma deve allungare il brodo. Quindi se lo tiene. Nel frattempo si baciano per 16 minuti, per la gioia di Gianni Sperti". "Sicuro, tempo una settimana, finisce tutto quanto... ci scommettiamo? La dama vuole stare lì dentro e non cerca l'amore. Perde solo tempo". "Fosse la volta buona che esce dal programma, Gemma. No, non succederà, non illudiamoci". Questi sono alcuni dei commenti scritti dai telespettatori sulla pagina Instagram di Uomini e donne.