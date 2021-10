Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate dal pubblico italiano, tanto da essere giunta alla sesta edizione. Nel corso ci questa nuova serie sono entrati in scena nuovi personaggi, tra cui i componenti della famiglia Colombo-Zanatta. Il primo personaggio ad essere giunto a Milano è stato Ezio Colombo, il padre di Stefania, nonché marito di Gloria. Si tratta di un uomo molto perbene, sempre disponibile con tutti, nonostante abbia sofferto molto a causa dell'allontanamento della moglie. Dopo anni di solitudine, Ezio ha incontrato una vedova, con il quale è nato un sentimento.

Colombo, che si è trasferito a Milano per motivi di lavoro, è stato raggiunto dalla sua nuova compagna Veronica, e dalla figlia di quest'ultima, Gemma. Il nuovo nucleo familiare si è stabilito in quella che un tempo fu casa Cattaneo. Il personaggio di Gemma si è dimostrato fin da subito poco simpatico. La ragazza appare viziata, snob, invidiosa, e soprattutto maldisposta verso Stefania. Il pubblico ha avuto modo di capire fin da subito che si tratta di una giovane arrivista che punto al matrimonio con un rampollo per ottenere la tanto agognata scalata sociale. Difatti, quando arriverà in città Marco di Sant'Erasmo, nipote della contessa, Gemma ne resterà da subito colpita, e si augurerà di potersi fidanzare con lui.

Il Paradiso, episodi attuali: Gemma arrivista e snob

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, la famiglia Colombo ha avuto un ruolo centrale. Ezio ha presentato il suo nuovo nucleo familiare, con il quale sembra aver ritrovato la serenità. Veronica è da subito apparsa come una donna molto dolce e disponibile, difatti si è mostrata molto accomodante con Stefania.

Lo stesso, però, non si può dire di Gemma, la quale appare come una ragazza dotata di scarsa simpatia. La giovane Zanatta non ama impegnarsi in nulla, non ha particolari interessi, ma ha un unico grande obiettivo: sposarsi con un membro dell'alta società. La ragazza anela ad unirsi all'aristocrazia meneghina per poter condurre la vita da favola che desidera, senza doversi preoccupare di doversi guadagnare da vivere.

Appare come l'esatto opposto di Stefania, che invece è piena di aspirazioni e sogna il grande amore non certo un matrimonio di interesse.

Il Paradiso delle Signore: nuovi episodi: la giovane Zanatta mette gli occhi sul nipote di Adelaide

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore annunciano l'ingresso in scena di un nuovo personaggio: Marco di Sant'Erasmo. Il giovane, come si può dedurre dal cognome, è nipote di Adelaide, precisamente figlio di un cugino. Marco è il classico rampollo gaudente, che gode dei privilegi derivati dalla sua classe sociale. Difatti frequenta modelle sfruttando il suo fascino ed il suo denaro. Il giovane Sant'Erasmo farà breccia nel cuore di Gemma, che vedrà in lui l'uomo perfetto con cui condividere il futuro.

Dunque le vicende della famiglia Colombo- Zanatta potrebbero ben presto intrecciarsi con quella della famiglia Guarnieri.

Adelaide potrebbe non approvare questa unione

La contessa di Sant'Erasmo è senza ombra di dubbio una delle donne più snob e classiste di Milano. Difatti non ha mai nascosto il suo disappunto per le scelte sentimentali dei suoi adorati nipoti. Del resto anche nelle attuali puntate de Il Paradiso, Adelaide sta ostacolando la relazione tra la sua pupilla Ludovica ed il giovane Barbieri, il quale ha la sola colpa di essere di umili origini. La contessa non è di certo una persona che non si intromette nelle scelte altrui, anzi fa di tutto affinché gli altri facciano ciò che desidera lei.

Dunque non sarebbe da escludere che la nobildonna non approvi un'eventuale storia d'amore fra suo nipote Marco e Gemma Zanatta, date le origini non nobili della ragazza. A questo punto, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso, Adelaide dovrà studiare nuovi stratagemma per dividere i due giovani.