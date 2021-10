Continua l’appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che le prossime puntate, che andranno in onda dall’11 al 15 ottobre 2021, non mancheranno i colpi di scena. Grazie al trasferimento di Flora a Villa Guarnieri, Adelaide potrà leggere il contenuto della lettera che flora ha ricevuto dal padre. La nuova stilista avrà dei piccoli diverbi con Vittorio Conti ma a prendere le sue difese sarà Umberto. Tutto ciò farà molto infastidire la contessa ma scaturirà un riavvicinamento tra il commendatore e la giovane americana.

Nel frattempo Vittorio proporrà a Tina di prendere parte come protagonista di un film ma la ragazza rinuncerà all’incarico. Vittorio non demorderà e farà di tutto per convincere la giovane a mettersi in gioco. Più tardi Tina confiderà a Salvatore tutta la verità circa la sua partenza per la Svizzera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Tina

Nel dettaglio Flora accetterà l’invito di Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri. In questo modo la contessa di Sant’Erasmo avrà più possibilità di mettere le mani sulla lettera che Achille ha lasciato alla figlia. Intanto al grande magazzino, Umberto presenterà a Vittorio il direttore della ditta Palmieri: Ezio Colombo. Stefania sarà felicissima e più tardi avrà la possibilità di conoscere Veronica, la compagna del padre e Veronica, sua figlia.

Nel frattempo Tina farà ritorno dalla Svizzera ma non racconterà alla sua famiglia il vero motivo del suo viaggio.

La verità di Tina Amato

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dall’11 al 15/10, Tina e Vittorio avranno modo di confrontarsi. Il direttore del grande magazzino le sottoporrà una sceneggiatura, pensando che la figlia di Agnese potrà essere la protagonista di un film.

Purtroppo la sorella di Salvo non sarà entusiasta della proposta e non accetterà. A quel punto il dottor Conti cercherà di spronare la giovane a non demordere, proponendole addirittura di riscrivere il copione. Intanto Tina continuerà a nascondere il suo segreto, avvolto nel mistero. Nemmeno per Flora tutto filerà liscio: la nuova stilista avrà dei continui battibecchi con Vittorio.

Ne scaturirà un duro faccia a faccia al termine del quale Umberto prenderà le difese della giovane. Alla luce di questo, la figlia di Achille Ravasi inizierà a guardare con occhi diversi il commendatore. Nel frattempo Vittorio cercherà in Tina una spalla su cui sfogarsi. I due si avvicineranno e il direttore del Paradiso le confiderà quanto accaduto nella sua vita, compresa la sua separazione da Marta. Più tardi la figlia di Agnese deciderà di rivelare al fratello Salvo tutta la verità circa il suo ritorno a Milano.