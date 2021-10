Tommaso Eletti è stato eliminato dal Grande Fratello Vip. In un'intervista a SuperguidaTv, il 21enne romano è tornato a parlare della rottura con Valentina Nulli Augusti. Inoltre, il giovane ha commentato i rumors su una possibile partecipazione a Uomini e donne. A quanto pare, l'ex gieffino ha 'snobbato' il dating show condotto da Maria De Filippi.

La stoccata all'ex Valentina

Tommaso Eletti ha dichiarato di avere partecipato al Grande Fratello Vip per dimostrare chi è realmente. Il 21enne è convinto che l'immagine trasmessa a Temptation Island non gli abbia reso giustizia.

All'interno del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, il concorrente romano è stato protagonista di due confronti con la sua ex. Nell'intervista Tommaso ha sostenuto che Valentina sia uscita malissimo dal confronto-scontro, in quanto ha solo dimostrato di cercare visibilità. Al contrario, lui all'interno della casa ha sempre parlato bene della relazione.

Eletti ha fatto sapere di non essere pentito per la partecipazione a Temptation Island, ma al tempo stesso ha ribadito di non volere più parlare della sua precedente relazione: "Non sarò più io a parlare di lei".

I progetti futuri dell'ex gieffino

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri. In merito ad un'ipotetica partecipazione a Uomini e Donne, il diretto interessato ha detto: "Ci andrei solo se mi pagassero bene".

Tommaso ha spiegato di non avere bisogno di andare in un programma per trovare la donna della sua vita. Tuttavia, accetterebbe di sedere sul trono solamente per un'ingente somma di denaro. Al contrario, Eletti parteciperebbe volentieri all'Isola dei Famosi. Come spiegato dal 21enne romano, quel tipo di reality potrebbe essere adatto a lui, visto che è un grande sportivo.

Infine, il giovane ha confidato che gli sono arrivate delle proposte per lavorare nel mondo del cinema. In merito a quest'ultima possibilità lavorativa, ha fatto sapere che vorrebbe studiare recitazione.

Il commento su Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo

Prima di concludere l'intervista, l'ex gieffino ha espresso la sua opinione sulla vicinanza tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo.

Il 21enne ha riferito di essere amico da un paio d'anni con la Principesse d'Etiopia. A detta di Tommaso, la più piccola delle sorelle Selassié è una ragazza molto sensibile che si affeziona subito alle persone. Per quanto riguarda il 22enne di Treviso, Eletti è convinto che Manuel sia una persona sincera.

Nonostante Tommaso non abbia voluto dare dei giudizi affrettati sulla presunta nascita della coppia, ha sostenuto che nella casa ha percepito un'intesa speciale tra i due "vipponi".