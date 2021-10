Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che sarà trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a domenica 10 ottobre, Finnegan e Steffy si scambieranno un tenero bacio. Inoltre Liam dirà a Ridge che il rapporto tra Steffy e il suo dottore non farà che ritardare la sua guarigione, mentre Eric ascolterà una videochiamata da Shauna e Quinn e scoprirà gli inganni perpetrati dalle due donne contro Ridge e Brooke.

Finnegan e Steffy si baciano

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 4 al 10 ottobre, Carter e Zoe saranno sempre più uniti e tutto farà pensare che presto si metteranno insieme.

Intanto il dottore Finnegan dichiarerà a Steffy tutto quello che prova per lei e questa decisione non potrà che portare a degli effetti. Forrester ricambierà quanto detto dal ragazzo e i due finiranno per scambiarsi un bacio appassionato. Inoltre Liam andrà con Ridge e gli parlerà del rapporto sempre più intimo che si è creato tra Fin e Steffy. Secondo Spencer non è positivo questo legame tra una paziente e il suo medico.

Wyatt è convinto che Liam sia geloso di Finnegan e Steffy

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 ottobre, Thomas raggiungerà il padre e Liam. A quest'ultimo riferirà che è arrivato il momento di lasciare stare in pace Steffy, permettendole di vivere come meglio crede e che questo suo comportamento sia solo dipendente dal fatto di voler tenere una relazione futura con lei.

Intanto Ridge ascolterà l'acceso dialogo tra i due ragazzi, ma propenderà per mantenere una posizione equilibrata.

Nel frattempo Liam sarà molto in ansia per Steffy ed è convinto che la relazione tra lei e Finnegan [VIDEO] potrebbe ritardare la sua guarigione. Di questa cosa ne discuterà con Wyatt, ma il fratello riterrà che la sua sia solo forte gelosia.

In tutto questo Hope riporterà Kelly da Steffy, ma la vedrà insieme all'affascinante dottore. Logan si renderà conto di avere interrotto un momento intimo tra i due e correrà da Liam per dirgli questa bella notizia. Hope infatti riterrà che questo sia il segno che Steffy ha voglia di farsi una nuova vita. Spencer però non sarà molto felice.

Ridge racconta a Brooke della loro situazione

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam andrà da Steffy per vedere in che condizioni si trova e la vedrà a letto addormentata. Dopo averla svegliata, Spencer cercherà il tubetto di pillole che secondo lui ha ingerito in grande quantità. Intanto Ridge dirà a Brooke la motivazione per cui il loro rapporto si è interrotto.

Nel frattempo Eric ascolterà di nascosto la videochiamata tra Quinn e Shauna. Fuller pregherà Forrester senior di ascoltare la sua versione prima di prendere una scelta definitiva sul loro matrimonio. Eric però sarà molto turbato nell'apprendere tutti i sotterfugi orchestrati da sua moglie e da Fulton per distruggere Ridge e Brooke. Infine Zoe chiederà a Zende informazioni sul suo matrimonio con Nicole.