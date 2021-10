Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla prossima settimana di programmazione preannunciano nuovi colpi di scena. In particolar modo, sarà dato spazio alle vicende che riguardano il personaggio di Tina Amato. La giovane, dopo aver trovato il coraggio di aprirsi con il fratello, dovrà affrontare la sua malattia. Salvo le consiglierà di parlare con Vittorio e spiegargli come stanno realmente le cose. La ragazza, intanto, accetterà di far parte del cast del film musicale propostole dal suo ex direttore.

Conti le chiedererà di esibirsi al Circolo in presenza di Brivio e del produttore stesso. La giovane, seppur impaurita, accetterà di buon grado di tornare a cantare dopo diverso tempo, ma dopo la performance avrà la gola in fiamme e dovrà nuovamente rivolgersi al medico.

Il Paradiso, trame al 22 ottobre: Salvo consiglia alla sorella di aprirsi con Vittorio

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre, svelano che Salvo, una volta saputo il segreto della sorella, le darà un prezioso consiglio. Il giovane dirà a Tina che sarebbe il caso di aprirsi con Vittorio, come ha fatto con lui. In questo modo, il giovane imprenditore capirebbe come stanno realmente le cose, soprattutto per quanto riguarda il film.

Al contempo, lo stesso Salvatore rivelerà alla sorella di essersi invaghito di Anna. La giovane Imbriani, intanto, confiderà a Beatrice di non sentirsi all'altezza dell'attenzioni del barista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni fino al 22/10: Tina accetta di fare il film

Nel corso degli episodi che saranno trasmessi sino al 22 ottobre, Tina inizierà a seguire la terapia prescrittale dal medico svizzero.

La giovane, pur temendo per il futuro della sua voce, sarà fiduciosa nella cura e, presa dalla speranza di poter guarire, accetterà la proposta di Vittorio di prendere parte al film. A questo punto, Conti le chiederà di cantare in occasione di una serata speciale che si terrà al Circolo, al quale presenzierà anche il produttore del film.

Puntate 18-22 ottobre de Il Paradiso: Tina dovrà operarsi

La giovane Amato, nonostante la paura che la voce non regga, accetterà di esibirsi al Circolo. In seguito alla performance canora, la ragazza avrà lancinanti dolori alla gola e si rivolgerà al suo medico, dal quale riceverà un brutto responso: dovrà operarsi necessariamente se vuole salvare la voce. Per Tina sarà un colpo durissimo, e chiamerà Vittorio in lacrime annunciandogli di dover rinunciare al film.