Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 18 al 22 ottobre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo sarà dato spazio alle vicende della signorina Moreau. La donna, dopo essere tornata a Milano, penserà di dare le dimissioni dal ruolo di capo commessa. Gloria teme di essere notata dal marito, il quale, per motivi di lavoro, frequenta molto spesso il grande magazzino. In questo modo verrebbe scoperta la sua vera identità anche da Stefania.

La donna ha paura che la figlia possa non prendere bene il fatto di non averle da subito rivelato chi fosse. La giovane Colombo, intanto, penserà di trasferirsi nella nuova casa del padre. La notizia non piacerà affatto ad Irene, che "pregherà" l'amica di non essere lasciata sola. Nel frattempo, zia Ernesta telefonerà ad Armando, essendo preoccupata perché non ha notizie di Gloria. La signorina Moreau purtroppo subirà uno scippo e finirà in ospedale. Armando, venuto a conoscenza dell''accaduto, andrà subito ad assisterla. In quel frangente la donna gli confiderà il suo piano per lasciare Milano. Tuttavia, Ferraris le proporrà una soluzione alternativa

Il Paradiso, spoiler al 22 ottobre: Gloria vuole dare le dimissioni

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 ottobre svelano che, il ritorno a Milano di Gloria è soltanto momentaneo.

La donna sembrerà decisa a dare le dimissioni, perché non vuole essere notata dal marito. Inoltre Gloria teme che, qualora venisse a galla la verità, sua figlia potrebbe soffrirne molto. Pertanto preferirà scomparire nuovamente.

Il Paradiso delle Signore, puntate 18-22 ottobre: Stefania va a vivere dal padre

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Stefania sarà in procinto di trasferirsi a casa del padre.

Irene, essendole molto affezionata, le chiederà di restare a vivere insieme a lei e Maria. Al contempo Veronica, la nuova compagna di Ezio, cercherà di convincere sua figlia Gemma a scusarsi con Stefania per i suoi comportamenti poco gentili.

Il Paradiso, anticipazioni sino al 22/10: Gloria finisce in ospedale

Gli spoiler dei prossimi episodi de Il Paradiso preannunciano che la zia Ernesta farà una telefonata ad Armando, poiché è in ansia, non avendo più notizie di Gloria.

Nel frattempo la donna subirà uno scippo e sarà portata in ospedale per un controllo. Armando, da buon amico, si precipiterà da lei. In quel momento la capo commessa gli confesserà di avere un piano per lasciare la città. Tuttavia Ferraris le parlerà di un'altra soluzione, che potrebbe evitare la sua partenza.