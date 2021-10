Molti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan de Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate previste dall'1° al 5 novembre sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato italiano con l'attore Alessandro Tersigni raccontano che Paola Galletti deciderà di dare le dimissioni dal grande magazzino. Giuseppe Amato, invece, dilapiderà il conto bancario, mandando in rovina tutta la famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate 1-5 novembre: Paola lascia il posto di venere

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 novembre in prima visione su Rai 1 annunciano interessanti colpi di scena per i fan della soap opera italiana.

Scendendo nei dettagli, Gloria confiderà ad Armando di aver raggiunto un accordo con Ezio. La capo-commessa, a questo punto, rivelerà al capo-magazziniere di aver deciso con il marito di tenere all'oscuro Stefania della sua identità.

Inoltre tutti gli occhi dei telespettatori saranno per Paola Galletti interpretata dall'attrice Elisa Cheli. La ragazza, infatti, deciderà di lasciare il posto di venere al grande magazzino. Per questa ragione, la moglie di Franco ritornerà a salutare i colleghi in quanto vuole vivere la gravidanza in totale tranquillità dopo essere stata vittima di una grave minaccia d'aborto che solo l'intervento provvidenziale di Gloria è riuscita a fermare.

Agnese scopre che Giuseppe ha dilapidato il conto bancario

Nel corso delle puntate de Il Paradiso trasmesse dall'1° al 5 novembre sui teleschermi italiani si tornerà a parlare della famiglia Amato. In particolare, Agnese farà una bruttissima scoperta. La signora Amato, infatti, scoprirà che Giuseppe ha dilapidato il conto bancario.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sarta, a questo punto, inizierà a compiere delle indagini a proposito.

Nel frattempo, Don Saviero sentirà il signor Amato parlare con una donna di nome Petra al telefono. La figura religiosa, a questo punto, chiederà all'uomo di raccontare tutta la verità alla moglie in merito agli ammanchi sul libretto di risparmio.

Salvatore confida i suoi patemi d'amore a Marcello

Allo stesso tempo, Gemma si interesserà al posto lasciato vacante da Paola dopo aver assistito alla sue dimissioni per il bene del bambino che porta in grembo. La figlia di Veronica, a questo punto, si presenterà come candidata per ottenere il lavoro. A tal proposito, la ragazza supererà le prove in modo brillante

Intanto Salvatore confesserà i suoi patemi d'amore a Marcello, che deciderà di aiutarlo ad avvicinarsi a Anna. Alla fine, il fratello di Agnese organizzerà una serata grazie all'aiuto di Ludovica per permetterle all'amico di passare del tempo solo con la Imbriani.