La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata a metà settembre e, fra i volti noti del passato è tornata Tina. La sorella di Salvatore e suo marito Sandro si sono lasciati e, inoltre, Amato ha anche un problema alle corde vocali che le impedisce di cantare. Nelle nuove puntate, il personaggio di Tina ha stretto un'amicizia con Vittorio Conti. Nel corso di una recente intervista a Tv Soap l'attrice Neva Leoni ha parlato del rapporto con il direttore del negozio di Milano, con suo fratello Salvatore e suo papà Giuseppe.

Il Paradiso delle signore: Tina e Vittorio si completano

Neva Leoni ha parlato della situazione sentimentale del suo personaggio e, a tal proposito, l'attrice ha rivelato: ''Lei è molto fragile e ha bisogno d’amore nel senso di amicizia, di famiglia''. Inoltre, l'ex Venere del Paradiso ha detto che la giovane Amato non è alla ricerca dell'amore, ma potrebbe capitare. In merito all'avvicinamento fra Tina e Vittorio Conti, Neva ha spiegato che nelle edizioni precedenti, il suo personaggio era quello di una dipendente del direttore del negozio e, pertanto, il loro rapporto era subalterno, mentre nella sesta stagione, Conti e Tina hanno un rapporto di amicizia. A tal proposito, Leoni ha dichiarato: ''Quello che stiamo vedendo è che queste persone, pur essendo molto diverse, in qualche modo si completano''.

Il Paradiso delle signore: il rapporto di Tina con Salvatore

Neva Leoni ha spiegato anche che il suo personaggio ha avuto a che fare con drammi e ha mantenuto dei segreti. Nelle puntate attualmente in onda su Rai 1, Tina sta iniziando a parlare dei suoi problemi con suo fratello Salvatore. L'attrice ha commentato il rapporto fra il suo personaggio e il barista della Caffetteria, definendolo la parte logica e ragionevole del duo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Neva ha anticipato che sarà proprio suo fratello ad aiutarla a prendere le decisioni più giuste riguardo al suo problema alle corde vocali.

Il Paradiso delle signore: Giuseppe nasconde qualcosa a Tina

Nelle precedenti edizioni, Giuseppe Amato viveva in Germania e il suo personaggio non si era incontrato con quello di Tina.

Il rapporto di grande amore fra padre e figlia, come spiegato da Neva, era stato solo accennato, mentre nella sesta stagione si è potuto vedere, essendo tutti e due i personaggi presenti nel cast. L'interprete della sorella di Salvatore ha rivelato: ''Tina non sa ancora tante cose di papà Giuseppe. E con queste cose, prima o poi, dovrà farci i conti''. Leoni ha affermato che i telespettatori non vedono l'ora di conoscere cosa accadrà a suo padre ma, purtroppo, l'attrice non ha potuto svelare dettagli in merito. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Tina e Vittorio diventeranno una coppia.