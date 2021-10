Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre, ci saranno vari colpi di scena..

In particolare, durante la festa per celebrare il ritorno di Serkan, Eda bacerà l'uomo per provare a fargli ricordare alcuni momenti della loro reazione. Nonostante ciò, l'uomo non riuscirà proprio a ricordarsi della ragazza. Successivamente, Deniz porterà Eda in vacanza per farle staccare la spina, anche Bolat e Selin avranno la stessa idea e i quattro si ritroveranno nello stesso posto.

Eda bacerà Serkan

Nelle puntate in onda nella settimana dal 4 all'8 ottobre su Canale 5, il team della Artlife, con Ayfer, Aydan e Alexander, si riunirà nel locale di Deniz per festeggiare Serkan. In questa circostanza, la protagonista Eda bacerà il festeggiato nel tentativo di far riaffiorare i suoi ricordi.

Intanto, il ritorno di Selin metterà in difficoltà sia Ferit che Ceren. Nel mentre, Alexander cercherà in tutti i modi di nascondere la loro relazione, temendo che tutto ciò possa far star male Eda, a causa della difficile situazione con Bolat.

Deniz porterà Eda in vacanza

Poco dopo, Selin incaricherà una persona per rimuovere tutte le cose della Yildiz a casa di Serkan. Nel momento in cui Eda troverà le sue valigie pronte andrà su tutte le furie, pensando che sia stato Bolat.

Proprio per questo motivo, tra i due ci sarà una lite.

Nel frattempo, Engin seguirà il consiglio di Serkan e tenterà la "psicologia inversa" per convincere Piril ad avere un figlio: quindi l'uomo farà finta di non voler avere un bambino per avere una reazione da parte della donna.

Intanto Deniz porterà Eda in vacanza per farla stara qualche giorno lontana dal Bolat, curiosamente quest'ultimo e Selin avranno la stessa idea e quindi si ritroveranno tutti nello stesso posto.

Ceren vorrà dichiararsi a Deniz

Dunque, Eda e Serkan sceglieranno lo stesso posto si vacanza e si incontreranno. Intanto, Ayfer si arrabbierà con Alexander quando scoprirà che l'uomo parla con Aydan. Poi la situazione dello chef si complicherà ancora di più, quando manderà per errore ad Aydan un invito a cena, che doveva invece essere per Ayfer.

Nel mentre, la vacanza di Bolat e Selin, così come quella della giovane Yildiz e Deniz, giungerà alla conclusione senza ulteriori intoppi.

Intanto, Serkan continuerà a non ricordare nulla di Eda, nonostante quest'ultima provi in tutti i modi di fargli tornare la memoria. Invece, Ceren si accorgerà di provare ancora dei sentimenti per Deniz e accuserà anche Ferit di non aver dimenticato Selin. Proprio per questo motivo, i due decideranno di lasciarsi e Ceren correrà a confessare tutto quello che prova Deniz, il quale però sarà innamorato della giovane Yildiz.