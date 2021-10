Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dall'11 al 15 ottobre 2021, come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di novità e i riflettori saranno ben puntati sulla nuova arrivata Flora Ravasi, che si stabilità fissa a Milano per il suo nuovo lavoro al Paradiso. Spazio anche al ritorno di Tina Amato mentre Vittorio Conti si ritroverà ad affrontare una crisi personale, legata anche all'addio di sua moglie Marta.

Flora si trasferisce da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 15 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al prossimo 15 ottobre su Rai 1, rivelano che Flora accetterà la proposta di Vittorio e così si stabilirà fissa a Milano, per iniziare questo percorso come stilista del grande magazzino.

La donna accetterà anche l'invito della contessa Adelaide, che le ha chiesto di trasferirsi a villa Guarnieri. In questo modo, quindi, sarà costantemente a stretto contatto con l'ex moglie di suo padre ma anche con Umberto Guarnieri.

Tuttavia, lo scopo della contessa sarà quello di riuscire ad impossessarsi della lettera che Achille Ravasi aveva scritto per Flora e che la donna custodisce con grande riserbo.

Adelaide trova la lettera di Achille Ravasi

Ma cosa c'è scritto in quella missiva? Adelaide non si darà pace: muore dalla voglia e dalla curiosità di scoprire il contenuto di questa lettera e, alla fine, riuscirà ad avere la meglio.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 15 ottobre, rivelano che la contessa riuscirà ad entrare in possesso della lettera di Ravasi, senza farsi scoprire da Flora.

E poi ancora in questi nuovi appuntamenti inediti con la soap, ci sarà spazio anche per il ritorno di Tina Amato che riapproderà a Milano dopo essere stata per qualche giorno in Svizzera.

La donna continuerà a non essere chiara con i suoi familiari anche se, alla fine, deciderà di aprire il suo cuore e lo farà confessando a suo fratello Salvatore, tutta la verità su questo segreto che custodisce ormai da un po' di tempo.

Vittorio torna a parlare di Marta: trame Il Paradiso 6 dall'11 al 15 ottobre

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti. Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'uomo si ritroverà subito a doversi scontrare con la nuova arrivata Flora, circa la nuova collezione a marchio Paradiso che dovrà essere lanciata al più presto.

Una situazione non facile per Vittorio, che proverà a cercare conforto in Tina Amato. L'uomo, infatti, sarà protagonista di un momento di sfogo con la cantante.

Le anticipazioni della soap rivelano che, per la prima volta, Vittorio sentirà in bisogno di sfogarsi con qualcuno per poter parlare di quello che è successo nella sua vita, dopo l'addio che c'è stato con la moglie Marta.