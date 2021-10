Giulia Stabile continua a raccogliere consensi: non solo è apprezzata come ballerina, e a riprova di ciò Maria De Filippi l'ha anche voluta come professionista di Amici 21, ma anche come persona. Non c'è nessuno che non ne attesti le genuinità dopo essere venuto a contatto con lei e anche Belen Rodriguez è rimasta colpita dalla danzatrice. Ospite fissa al tavolo dei conduttori di Tu si que vales, Giulia ha instaurato un rapporto bellissimo con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma con la showgirl argentina pare che ci sia un affetto davvero forte.

Già qualche tempo fa Belen in una Instagram story aveva affermato di essersi "innamorata" della danzatrice e l'affetto tra le due continua, visto che Rodriguez non ha mancato di postare sulle sue Instagram story diverse foto con Stabile.

La genuinità di Giulia conquista tutti

Tutti sono pazzi di Giulia a Tu si que vales: Teo Mammucari l'ha definita un fenomeno nella sua arte, Rudy Zerbi fin dal suo percorso all'interno della scuola di Amici l'ha sempre sostenuta ed ammirata, Gerry Scotti, come Sabrina Ferilli, ne apprezza le qualità e Maria De Filippi è orgogliosa della danzatrice tanto da averla voluta in diversi suoi programmi. Allo stesso modo, oltre alla giuria, i conduttori dello show del sabato sera di Canale 5 l'hanno accolta con affetto: a soli 19 anni la danzatrice sa entrare nel cuore di tutti.

Non è un caso che il pubblico a casa la sostenga ad ogni suo passo.

Non è stata immune alla genuinità di Giulia neanche la bellissima Belen Rodriguez che da subito si è mostrata disponibile con la romana, alla quale non lesina affetto e carinerie. Sui social Belen e Giulia sono già state definite le "due queen": la complicità tra showgirl e ballerina non è passata inosservata anche perché a confermare l'affetto reciproco ci ha pensato Belen stessa.

L'argentina ha dedicato diverse Instagram storia alla romana.

Giulia a Belen: 'Hermana'

Per ricordare ai suoi numerosi follower l'appuntamento con Tu si que vales, Belen ha mostrato alcuni frammenti delle riprese dello show su Ig nella serata di sabato e molti di essi sono stati dedicati a Giulia. Foto affettuose con la danzatrice, che ha passato gli ultimi giorni in compagnia del suo fidanzato Sangiovanni, hanno fatto esultare il popolo del web che ha messo in risalto come sono belle le donne quando sono unite.

Insomma pare l'ennesima magia di Giulia, che per ringraziare Belen ha ripostato le foto definendo "hermana" ossia sorella Rodriguez. La scelta del vocabolo non è un caso perché Giulia è per metà catalana per cui anche l'aspetto linguistico la unisce a Belen. Insomma, intesa e affetto su tutti i fronti.