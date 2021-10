Lunedì 18 ottobre, parte una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio in programma come sempre su Rai 1, in prima visione assoluta. Le anticipazioni di queste nuove puntate che andranno in onda fino al 22 ottobre 2021, rivelano che si parlerà del rapporto speciale tra Umberto e Flora: i due, infatti, diventeranno sempre più intimi e complici. Spazio anche alle vicende di Tina Amato, la quale scoprirà che deve sottoporsi ad un delicato intervento.

Flora e Umberto sempre più intimi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 ottobre, rivelano che la presenza di Flora Ravasi non passerà affatto inosservata.

La nuova stilista del grande magazzino è stata accolta in casa da Adelaide e Umberto e, quest'ultimo, sembra non esserle indifferente.

Guarnieri, infatti, giorno dopo giorno riuscirà a costruire un feeling particolare con la giovane Ravasi: tra i due ci sarà un'attrazione che non passerà inosservata neppure agli occhi della contessa.

Adelaide, infatti, dopo aver accolto in casa Flora Ravasi, comincerà ad essere indispettita e a tratti si pentirà della scelta che aveva fatto di portarla sotto lo stesso tetto del commendatore Guarnieri.

Salvatore ha dei sospetti sul conto di Anna e Roberto

Tuttavia, Adelaide non riusciàò a frenare la sintonia di Umberto e Flora: tra i due, infatti, si creerà un rapporto sempre più intimo che potrebbe sfociare ben presto nella passione travolgente.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le trame de Il Paradiso delle signore 6 dal 18 al 22 ottobre, rivelano che Salvatore continuerà a provare un sentimento nei confronti di Anna Imbriani, anche se quest'ultima non ricambierà minimamente le sue attenzioni.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Salvatore assisterà ad una scena che gli farà sorgere qualche dubbio.

Il giovane Amato, infatti, si renderà conto che tra Anna e Roberto c'è un rapporto speciale e addirittura una sera vedrà la donna allontanarsi in macchina con lui.

Tina Amato deve essere operata: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 18 al 22 ottobre 2021

Ecco che, Salvatore, comincerà a pensare che tra i due ci sia molto di più di un semplice rapporto di lavoro, ipotizzando così che possa esserci del tenero e che potrebbe essere questo il motivo del rifiuto di Imbriani.

Occhi puntati anche su Tina Amato: le trame de Il Paradiso delle signore al 22 ottobre, rivelano che la donna scoprirà di avere un problema alle corde vocali.

Il medico le consiglierà di non fare sforzi ma, dopo un'esibizione al Circolo richiesta da Vittorio Conti, la situazione di Tina si aggraverà notevolmente e la donna sarà costretta a farsi operare al più presto.