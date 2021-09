Continua su Rai 1 l'appuntamento con lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre, Vittorio proporrà a Flora di lavorare come stilista al Paradiso e la ragazza accetterà. Inoltre Adelaide mostrerà tutte le sue perplessità sull'assunzione della Ravasi e si convincerà che nasconde un segreto, mentre Ludovica avrà sempre meno tempo per la vendita di Villa Brancia e chiederà l'aiuto di Marcello.

Flora accetta il lavoro da stilista

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che sarà mandata in onda lunedì 27 settembre, Vittorio sarà colpito da dei bozzetti lasciati al Paradiso e insieme alle Veneri proverà a capire di chi possano essere.

Ezio Colombo, il padre di Stefania, si presenterà ad un colloquio con Umberto Guarnieri per il lavoro di direttore della Palmieri. Intanto Tina starà per andare a Zurigo, ma non dirà a nessuno il motivo della sua partenza. Inoltre Salvatore tenterà di conquistare il cuore di Anna, mentre Conti vorrà assumere Flora come stilista e proverà a convincerla a restare a Milano.

Nell'episodio di martedì 28 settembre, Stefania sarà felice per il fatto che il padre ora starà stabilmente a Milano. Gloria invece non potrà essere preoccupata. Intanto Flora accetterà l'offerta presentata da Vittorio, ma qualcuno in sartoria mostrerà delle remore per una scelta che sembrerà prematura. Inoltre la famiglia Amato celebrerà la nomina di Agnese come responsabile della sartoria.

Ludovica invece riferirà a Marcello che Adelaide ha rifiutato le sue dimissioni.

Adelaide non è d'accordo con l'assunzione di Flora al Paradiso

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 29 settembre, Adelaide non prenderà bene il fatto che la figlia di Ravasi è diventata la nuova stilista del Paradiso. Agnese si confronterà subito con Flora e tra le due donne ci saranno le prime frizioni. Intanto Gloria prenderà la scelta di scrivere una lettera indirizzata ad Ezio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Flora informerà Vittorio della presenza di una missiva da parte di suo padre Achille.

Nella puntata di giovedì 30 settembre, Ezio supererà pienamente il colloquio con Guarnieri e si appresterà ad iniziare il nuovo lavoro di direttore della Palmieri. Nel frattempo Salvatore farà un regalo a sorpresa ad Anna, ma la ragazza sembrerà non gradire il gesto del ragazzo.

In tutto questo Ludovica si troverà alle prese con la vendita di Villa Brancia e avrà davanti solo un giorno per capire come muoversi al meglio.

Gloria non consegna la lettera ad Ezio

In base agli spoiler di venerdì 1 ottobre, l'uscita della prima edizione assoluta del Paradiso Market si avvicinerà sempre di più. Intanto Vittorio proverà a far riappacificare Flora e Agnese, che saranno sempre più ai ferri corti. Inoltre Brancia si rivolgerà a Marcello per fugare tutti i suoi dubbi, mentre Gloria alla fine cambierà idea e non consegnerà alcuna lettera ad Ezio. Infine Adelaide sembrerà convinta del fatto che Flora abbia un segreto.