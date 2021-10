La daily soap opera di Rai 1 intitolata Il Paradiso delle Signore, ormai da diverse settimane è tornata con tante novità. Anche la puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 13 ottobre 2021 non deluderà di certo i telespettatori. Le anticipazioni infatti raccontano che Tina Amato (Neva Leoni) si rifiuterà di recitare su invito del direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che per farla sentire a suo agio si farà venire in mente una delle sue idee geniali.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 13 ottobre: Tina rifiuta la proposta di lavoro ricevuta da Vittorio

Nel corso del ventitreesimo episodio in programma mercoledì 13 ottobre 2021, Ezio (Massimo Poggio), Stefania (Grace Ambrose), Veronica (Valentina Bartolo), la compagna del direttore della Palmieri e la figlia Gemma (Gaia Bavaro) si sveglieranno nell’abitazione che prima era occupata dai Cattaneo, e diventata a tutti gli effetti quella della famiglia Colombo.

Intanto Vittorio riceverà finalmente una risposta da parte di Tina, dopo averle proposto di recitare come protagonista di un film: Quest’ultima, pur avendo letto in anteprima la sceneggiatura, si rifiuterà di vestire i panni dell'attrice protagonista.

Nonostante ciò il direttore Conti non demorderà, visto che scenderà a un compromesso per far cambiare idea alla cantante: in particolare il marito di Marta (Gloria Radulescu) si dirà disposto a far riscrivere il copione per intero soltanto per convincere la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) a far parte del cast.

Salvatore felice di poter rivedere Anna, Flora mette in pratica i consigli di Agnese e Maria

Anna (Giulia Vecchio) invece, dopo aver avuto tutto il tempo necessario per riflettere, accetterà l’offerta ricevuta da Vittorio, cioè di dare una mano, nel negozio più lussuoso di Milano, a Beatrice (Caterina Bertone) come assistente contabile: l’assunzione di Imbriani al paradiso renderà felice Salvatore (Emanuel Caserio) deciso a conquistarla, poiché in questo modo sarà certo di poterla rivedere dopo i diversi tentativi fatti per farla innamorare di lui.

Flora (Lucrezia Massari) invece, inizierà a trovarsi in una scomoda situazione quando, essendo la nuova stilista del paradiso al posto di Gabriella (Ilaria Rossi), non potrà tirarsi indietro nell’istante in cui dovrà occuparsi della nuova collezione. A sorpresa la giovane Ravasi, in difficoltà, deciderà di mettere in pratica i preziosi suggerimenti della sarta Agnese, con cui ha avuto degli scontri dopo averla conosciuta e a dare una mano alla figlia del defunto Achille (Roberto Alpi) ci penserà anche la giovane ricamatrice siciliana Maria (Chiara Russo).

Infine Veronica tenterà di costruire un rapporto con Stefania per conoscerla in maniera più approfondita, scatenando la reazione della figlia Gemma, che farà fatica a nascondere la sua gelosia.