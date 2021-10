Vento di polemiche alla corte di Maria De Filippi, dove l'ex marito di Veronica Peparini, Fabrizio Prolli, stuzzicato su Instagram da una domanda di un utente su chi meritasse di uscire da Amici 21 più di Mattias, il coreografo afferma che il latinista, attualmente in gara nella squadra capitanata dal maestro Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, lo ha già "stufato",.

Il coreografo dice di non riuscire a credere che non ci fossero ballerini più bravi di Zenzola ai casting, e che secondo il suo parere, Mattia ha, dalla sua parte, un bel aspetto quindi è li solo per il suo fascino, facendo già perdere la testa alle ragazzine.

Le considerazioni di Prolli non sono, di certo, piaciute alle fan del ballerino, le quali hanno attaccato il coreografo sul web, chi tessendo le lodi del latinista e chi facendo presente che a stufare sono proprio le sue dichiarazioni giudicate senza fondamento.

Mattia Zenzola, chi è il pupillo di Raimondo Todaro

Mattia Zenzola è originario di Bari, ed è giovanissimo, ha solo 17 anni. All'inizio si contendeva l'unico banco di danze latino americane con l'altro latinista Nunzio Stancampiano al quale ha soffiato il posto in una sfida giudicata da una commissione esterna che ha preferito il bel pugliese all'altro.

Si è specializzato nel latino americano e nella zumba, di cui tiene anche lezioni online, essendo appassionato fin da piccolo alla danza.

Ha studiato sotto l'ala di un professionista della zumba come Beto Perez.

Mattia Zenzola si descrive come un eterno indeciso su ogni cosa meno che sul lavoro che vuole fare nella vita, che riguarda sempre la sfera del danzatore.

Il ballerino ha già dovuto subire la sua prima sfida per un provvedimento disciplinare a causa delle cattive condizioni di mantenimento del luogo in cui vivono gli allievi d Amici 21, di cui si è sempre dichiarato parte lesa, riuscendo a vincerla e a rimanere in gara, e a portare in scena ogni domenica pomeriggio la sua arte.

Fabrizio Prolli è un volto conosciuto per i fan di Amici

Fabrizio Prolli, ex marito della coreografa e maestra di Amici 21 Veronica Peparini ad oggi compagna del ballerino professionista di Amici 21 Andrea Muller, è a sua volta ballerino e volto già conosciuto dal popolo di Amici, siccome nel passato ha fatto parte del cast della trasmissione proprio come assistente della ex moglie, ballerino professionista o come coreografo di balli.

Prolli però non si è fermato ad Amici, ma ha anche preso parte come coreografo ad altri programmi, del calibro di Quelli che il calcio, Miss Italia, Top of the pops, Non solo ha anche lavorato con personaggi del calibro di Heather Parisi, Alessandra Amoroso e Kledi.

È un coreografo e ballerino che ha viaggiato in tutto il mondo portando la sua arte al servizio di star del calibro di Kylie Minogue, che lo ha voluto come ballerino nel duo Tour dal titolo "All the Lover World Tour".