Potrebbe essere nata una nuova coppia ad Amici 21: in attesa di vedere un videoclip che li vedrà protagonisti durante la prossima puntata del talent, una parte del day-time del 22 ottobre è stata dedicata a Serena e Albe. Presentandola al momento come un'amicizia speciale, la produzione della scuola più famosa d'Italia ha mostrato una crescente complicità tra i due giovani che giorno dopo giorno si sono avvicinati tanto che sarebbe già arrivato anche il bacio. Il cantante, in un dialogo con la sua compagna, ha addirittura dichiarato di voler stare con lei più tempo possibile tanto da aver anche cambiato i turni delle pulizie.

L'amicizia speciale nata tra la ballerina e il cantante

Dopo aver visto un interesse tra Carola e Luigi, mai veramente decollato, le attenzioni del pubblico di Amici 21 sono state indirizzate su Serena e Albe. Dopo aver lavorato in sala tutto il giorno, secondo quanto mostrato dal day-time del programma, i due giovani hanno iniziato a passare sempre più tempo insieme. Carezze, mani sfiorate, sguardi più eloquenti hanno messo in luce che la ballerina e il cantante non solo non si sono indifferenti ma hanno anche un rapporto speciale.

Albe, parlando con i suoi compagni di classe, ha ammesso di aver negato a se stesso, durante i primi giorni, che Serena potesse piacergli. La ballerina non rispecchierebbe i canoni estetici di Albe.

"Mi dicevo ‘no ma va, non mi piace, ma poi bionda proprio no. Mai avuta una e non mi piacciono proprio le bionde ed è anche riccia", ha confessato l'alunno di Anna Pettinelli agli altri talenti ma poi ad un certo punto ha dato retta al suo cuore. E in effetti, Serena e Albe si sono avvicinati sempre di più. La danzatrice, inoltre, si è rivolta direttamente ad Albe chiedendo perché avesse cambiato tutti turni delle pulizie che i ragazzi fanno in casetta mettendosi sempre in coppia con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Albe ha tradito la fidanzata?

"Perché io voglio stare con te e basta. Questa è la verità" , ha ammesso Albe abbracciando Serena. Il bacio era vicino ma la produzione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Infatti, dalle anticipazioni che circolano sul web, il bacio, se c'è stato, verrà mostrato domenica durante la puntata.

Ma sul web la polemica non è mancata. Il cantante è entrato nella scuola fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Chi segue Albe si è affrettato a chiarire attraverso i social che non vi è stato nessun tradimento.

Albe avrebbe lasciato la sua ragazza prima di avvicinarsi a Serena. Sta di fatto che Giulia, postando una instagram story che riprende la notizia del bacio sul profilo instagram ha commentato con una emoticon eloquente: la faccia di un pagliaccio. Frattanto l'attenzione dei fan si concentra sul nuovo possibile amore che sta nascendo: sarà forte come quello che unisce tutt'ora Giulia Stabile e Sangiovanni? Solo il tempo potrà dirlo.