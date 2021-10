Prosegue l'appuntamento con Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore, la serie di Rai 1 con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, che sta tenendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia della tv di Stato.

La seconda stagione, come annunciato alla presentazione dei palinsesti di questa stagione tv, è stata divisa in due parti: la prima, composta da quattro puntate, terminerà con un doppio appuntamento settimanale che andrà in onda in prime time su Rai 1.

Cambio programmazione per Imma Tataranni 2 su Rai 1

Nel dettaglio, cambio programmazione di Imma Tataranni 2 riguarderà le ultime due puntate di questa seconda stagione.

La fiction con Vanessa Scalera, fino a questo momento, è sempre andata in onda di martedì sera, ma con la terza e quarta puntata, si cambierà programmazione.

La Rai, infatti, ha scelto di trasmettere gli ultimi appuntamenti con il Sostituto procuratore più famoso del piccolo schermo, in due serate consecutive, senza dover attendere una settimana di tempo tra una puntata e l'altra.

Così, la terza puntata di Imma Tataranni 2 andrà in onda il prossimo lunedì 8 novembre 2021 in prime time dalle 21:30 circa su Rai 1.

La terza puntata di Imma Tataranni sfiderà il Grande Fratello Vip 6

Questo vuol dire che la fiction con Vanessa Scalera, dovrà fare i conti anche con la puntata del lunedì sera del Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che proseguirà la sua messa in onda con doppia puntata per tutto il mese di novembre.

La quarta e ultima puntata della seconda serie, invece, andrà in onda martedì 9 novembre 2021 e in quell'occasione su Canale 5, sarà trasmesso il film in replica "Quo Vado", con protagonista Checco Zalone.

Insomma un finale che si preannuncia scoppiettante per la Serie TV di Rai 1 con Vanessa Scalera, dato che cambierà la concorrenza ma c'è da scommettere che il pubblico non tradirà Imma Tataranni, complice anche il fatto che si tratta degli ultimi appuntamenti.

La seconda serie della fiction con Vanessa Scalera proseguirà nel 2022

Del resto, gli ascolti dell'esordio di questa seconda stagione sono stati a dir poco brillanti: la serie poliziesca del prime time di Rai 1, ha appassionato una media di oltre 5,2 milioni di spettatori medi toccando uno share che ha superato il muro del 22%.

Numeri a dir poco eccezionali che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di trionfare a mani basse nella gara ascolti del prime time, battendo nettamente tutte le altre proposte della prima serata.

Una seconda stagione che sta entusiasmando gli spettatori e che proseguirà ancora nel 2022, quando sono in programma (sempre in prime time) altre quattro puntate inedite di Imma Tataranni.