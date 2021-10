Nello studio di Uomini e donne prosegue il percorso della dama Isabella Ricci che, a distanza di un mese dall'inizio del programma, continua a essere alla ricerca del suo principe azzurro. Nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 7 ottobre su Canale 5, Isabella si è ritrovata al centro dello studio per raccontare la sua ultima esterna col cavaliere Michele. L'incontro tra i due non ha dato l'effetto sperato e la dama non ha perso occasione per puntare il dito contro Michele, scatenando però l'ira dei fan social, che si dicono delusi dal suo modo di fare.

Isabella smaschera Michele ed è polemica a Uomini e donne

Nel dettaglio, Isabella e Michele sono stati protagonisti di una nuova esterna e sono andati a cena insieme.

Durante la puntata di Uomini e donne, la dama ha cominciato a raccontare ciò che è accaduto nel corso della serata fino ad arrivare al momento in cui bisognava pagare il conto. Isabella ha svelato che, a quel punto dell'incontro, Michele avrebbe chiesto: "Ma adesso come facciamo? Chi paga?".

Una frase che non sarebbe piaciuta per niente alla dama del trono over, la quale ha raccontato che dopo essersi resa conto della difficoltà di Michele, ha scelto di prendere in mano le redini della situazione e di pagare lei stessa il conto, senza attendere che l'uomo agisse di conseguenza.

La dama rivela di aver pagato il conto alla cena con Michele

Tuttavia, Isabella è stata molto categorica nel dire che dopo questo gesto, lei ha considerato finita la loro frequentazione fuori dallo studio di Uomini e donne.

Una reazione forte quella della dama, che non ha lasciato indifferenti neppure i fan social del programma di Maria De Filippi. In tanti, infatti, sul web e sui social si sono schierati contro la dama del trono over, accusandola di essere stata poco gentile ed educata nei confronti di Michele e di averlo messo in seria difficoltà, raccontando questo dettaglio del conto che lei stessa ha pagato.

'Inizia a cedere la maschera di Isabella', sbottano i fan di Uomini e donne

"Isabella per quanto elegante e sicuramente intelligente, sta piano piano prendendo il posto di Gemma e, di base, penso sia questa la sua intenzione. Non l'ho mai vista realmente interessata a nessuno e non riesco a darle fiducia", ha sbottato un fan social contro la dama del trono over.

"Inizia a cadere la maschera cara Isabella. Ora deve semplicemente scendere dal piedistallo", ha sentenziato un altro fan di Uomini e donne. "Ma come si fa ad umiliare così un uomo. Isabella stai uscendo fuori", ha sbottato ancora un altro spettatore social che non ha gradito le parole di Isabella rivolte al cavaliere Michele, visibilmente imbarazzato nel corso del confronto.