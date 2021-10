Nervi tesi nello studio di Uomini e donne, dove nel corso della puntata trasmessa il 7 ottobre su Canale 5, si è tornato a parlare del rapporto tra Ida Platano e il cavaliere Marcello. I due hanno scelto di frequentarsi e conoscersi meglio fuori dagli studi televisivi della trasmissione di Maria De Filippi, ma non tutto sta proseguendo nel migliore dei modi. I due sono arrivati alla resa dei conti al punto che Tina ha sbottato e perso le staffe nei confronti della dama del trono over, tirando in ballo anche Gemma Galgani.

È già crisi tra Ida e Marcello a Uomini e donne

Nel dettaglio, la frequentazione tra Ida e Marcello, a distanza di poche settimane comincia a fare acqua da tutte le parti.

I due, infatti, hanno avuto un'accesa discussione verbale che li ha portati a prendere le distanze e nel corso della puntata di Uomini e donne del 7 ottobre, hanno confermato la crisi in corso che non lascerebbe sperare in un possibile lieto fine per la coppia del trono over.

"Noi non ci sentiamo da otto giorni. Io ho provato due volte a chiamarti e ci siamo scannati", ha ammesso Marcello raccontando un po' quello che è accaduto nel corso di questi giorni.

"Tu mi hai detto dopo che abbiamo finito la registrazione: è chiusa, basta, caratterialmente non vai bene.

Tu in così poco tempo te ne sei accorto di questo mio carattere?", ha sentenziato Ida durante il confronto con Marcello.

Tina Cipollari perde le staffe contro Ida Platano

Tra i due, a un certo punto, è intervenuta anche Tina Cipollari la quale ha sottolineato il fatto che con Ida si ripresentano sempre gli stessi problemi.

A un certo punto l'opinionista ha tirato in ballo anche la sua precedente relazione con Riccardo Guarnieri, un altro ex volto del trono over di Uomini e donne e la reazione di Ida non è stata delle migliori.

La dama è apparsa scocciata e ha chiesto a Tina di non fare confronti e paragoni con le sue storie precedenti.

A quel punto, la reazione dell'opinionista di Uomini e donne non si è fatta attendere. Tina è letteralmente esplosa, sbottando duramente contro Ida e tirando in ballo anche Gemma Galgani, una delle migliori amiche della Platano.

'Stai facendo la fine di Gemma', sbotta Tina contro Ida a U&D

"Tu non vai bene, hai un carattere di me... L'hai capito o no? Gli uomini li fai scappare", ha esclamato Tina a voce alta, tra gli applausi del pubblico.

"E poi ti consiglio di cambiare amicizia, perché stai facendo la fine di lei (indicando Gemma). Tutti gli uomini scappano", ha sbottato ancora l'opinionista di Uomini e donne.

Tina contro Ida #uominiedonne pic.twitter.com/8z2Ph7UGAp — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 7, 2021

Con queste parole Tina ha lanciato una frecciatina alla sua "nemica storica" di Uomini e donne.