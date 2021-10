Love is in the air andrà in onda eccezionalmente anche domenica 10 ottobre, anticipando la puntata di lunedì 11 che, invece, non verrà trasmessa. Stando ad un comunicato stampa di Mediaset, il motivo di questo spostamento è dovuto al cambio di programmazione di Amici, spostato al lunedì alle 14:45. Dunque, a rigor di logica, il blocco di puntate previste inizialmente nella settimana dall'11 al 16 ottobre resterà invariato. Resta ancora da stabilire l'orario della messa in onda che Mediaset non ha ancora ufficialmente comunicato. Le trame, come è già stato anticipato, continueranno a seguire da una parte le macchinazioni di Selin, intenzionata a separare Eda e Serkan, e dall'altra il piano di Yildiz per fare ingelosire l'architetto.

Il cambio di programmazione di Mediaset domenica 10 ottobre: anticipa Love is in the air, Amici spostato a lunedì 11

In occasione della Finale di Nation League (terzo e quarto posto) che vedrà in campo la Nazionale Italiana di calcio, in programma domenica 10 ottobre alle 15:00, ci sarà una variazione nel palinsesto domenicale. Andranno in onda tre nuovi episodi delle soap Beautiful, Una Vita e Love is in the air, seguite da un film per la tv di Inga Lindstrom. Nel comunicato stampa di Qui Mediaset si legge che il cambiamento avverrà "per non costringere i telespettatori a scegliere tra il match dell'Italia e due programmi molto seguiti, Amici e Verissimo". Dunque, per questo motivo, la puntata domenicale del talent di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 11 ottobre alle 14:45 (al posto di Uomini e Donne).

La puntata successiva, secondo la consueta programmazione, verrà trasmessa il 17 ottobre. Verissimo, invece, andrà regolarmente in onda sabato 9, per poi riprendere il 16 e 17 ottobre.

In occasione della Finale per il terzo-quarto posto

di Nation League della Nazionale di calcio, varia la programmazione del pomeriggio di #Canale5 di domenica 10 ottobre 2021. pic.twitter.com/hU6LepAfDV — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) October 7, 2021

Anticipazioni Love is in the air, 10-16 ottobre: Selin organizza una cena di San Valentino con Serkan, Eda e Deniz

Nella settimana di programmazione da domenica 10 a sabato 16 ottobre 2021 le puntate di Love is in the air saranno all'insegna del romanticismo e delle notizie inattese, ma anche degli inganni e degli equivoci.

Stando alle anticipazioni, Eda e Deniz porteranno avanti il loro piano per far ingelosire Serkan. Sarachan inviterà l'architetto a prendere un caffè e inizierà a raccontargli com'è nata la storia d’amore (finta) tra lui e Eda. Le anticipazioni rivelano che Selin, organizzerà una cena con Serkan, Eda e Deniz per festeggiare il giorno di San Valentino.

La pr, però, sarà ostacolata da Melo che architetterà un piano per evitare che sia lei che Deniz si presentino alla cena.

Eda e Serkan trascorrono da soli la cena di San Valentino: spoiler Love is in the air 10-16 ottobre

Secondo le anticipazioni, Melo chiuderà Selin nel suo ufficio, impedendole in questo modo di raggiungere Serkan. Il piano della ragazza avrà successo perché permetterà a Eda di trascorrere la serata da sola con l'architetto. Durante la cena la paesaggista cercherà di far riaffiorare i ricordi dell’ultimo anno passato insieme, ma Serkan non riuscirà a ricordare molto. La speranza, però, si riaccenderà quando l'uomo ricorderà una poesia imparata con lei quando stavano insieme.

Successivamente Deniz, ormai alleato di Selin, annuncerà le nozze con Yildiz nel corso della festa organizzata per festeggiare la gravidanza di Piril. Dopo aver appreso la notizia, Serkan sarà ancora più confuso nei riguardi di Eda, mentre quest'ultima non comprenderà il motivo dell'annuncio e inizierà a sospettare che Deniz nasconda altre intenzioni.