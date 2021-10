Momenti difficili attendono Eda e Serkan nelle prossime puntate italiane di Love is in the air. La loro storia, infatti, sarà ostacolata dalla temporanea amnesia dell'architetto. Tuttavia, anche se privo di memoria, per l'uomo non sarà facile cancellare il sentimento che prova per la Yildiz e ciò che sente lo spingerà a raggiungerla nel momento del bisogno. Ciò accadrà nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5 quando il team dell'Art Life si troverà fuori città per il compleanno di Selin. Secondo le anticipazioni turche, per via di alcuni eventi, Eda avrà un incidente e sarà Serkan a soccorrerla.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Eda farà finta di essersi fidanzata con Deniz

Come è stato già anticipato, Selin (Bige Önal) tornerà ad essere la fidanzata di Serkan (Kerem Bürsin) dopo che quest'ultimo avrà perso la memoria dell'ultimo anno per via di un incidente aereo. Eda (Hande Erçel) tenterà in ogni modo di far ricordare all'ex fidanzato la storia del loro amore, ma l'uomo continuerà a sentirsi legato alla Atakan e, addirittura, le chiederà di sposarlo. Allora Eda architetterà un piano per scatenare la gelosia di Serkan. Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che la ragazza farà finta di essersi fidanzata con l'amico Deniz (Sarp Can Koroglu). Quest'ultimo si presterà alla farsa, senza però rivelare che prova veramente qualcosa per lei e che, perciò, non vuole perderla.

Visto che l'uomo vuole raggiungere lo stesso obiettivo di Selin, stringerà un'alleanza con la donna per separare i loro rispettivi partner.

Serkan soccorre Eda: Love is in the air, trame turche

Le anticipazioni turche delle puntate di Love is in the air in onda prossimamente in Italia svelano che tra Serkan ed Eda ci sarà presto un riavvicinamento.

Un'abbondante nevicata sorprenderà tutti durante la serata a sorpresa organizzata per festeggiare il compleanno di Selin. Dopo aver visto quest'ultima mano nella mano con il suo ex fidanzato, Eda non sopporterà di continuare a vederli insieme e deciderà di uscire a prendere un po' d'aria. Al ritorno, però, si renderà conto di aver smarrito la collana che le ha regalato l'architetto e andrà a cercarla.

Tuttavia, girando qua e là, la ragazza si perderà e si ferirà ad una caviglia. Nel frattempo Serkan, che è andato a cercarla, la troverà dolorante e deciderà di prenderla in braccio per portarla in un luogo sicuro.

Serkan ed Eda si addormentano abbracciati: anticipazioni di Love is in the air

I due giovani troveranno riparo in una baita abbandonata, mentre Selin se la prenderà con Deniz perché, a suo dire, non è stato capace di tenere d'occhio Eda. Nel frattempo, quest'ultima e Serkan, stanchi e infreddoliti, finiranno per addormentarsi l'uno nelle braccia dell'altro. Secondo le anticipazioni turche, quando l'addetta alle pubbliche relazioni vedrà ciò che è accaduto, non gradirà l'accaduto e si infurierà.

In seguito la donna commetterà un errore che rischierà di mandare all'aria il suo malvagio piano. La Atakan, infatti, tradirà Serkan. Quest'ultimo, invece, si renderà conto di provare qualcosa per Eda e andrà in crisi. In preda alla confusione, l'uomo si confiderà con l'amico Engin.