Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda su Rai 3, stanno tenendo banco le vicende legate all'aggressione di Susanna. Picardi, infatti, è ancora in ospedale, e la persona che l'ha ridotta in questo stato è ancora in circolazione.

C'è grande attesa per scoprire chi ha fatto del male all'ex fidanzata di Niko, e le indagini proseguiranno anche negli episodi che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, ma non arriveranno ancora ad un punto di svolta.

Nel frattempo, il giovane Poggi e suo papà Renato saranno stressati dalle vicende legate a Susanna, mentre Filippo continuerà ad essere diviso fra sua moglie Serena e Viviana.

Un posto al sole, anticipazioni al 15/10: chi ha aggredito Susanna è ancora in circolazione

Le indagini per scoprire chi ha aggredito Susanna sono in corso da qualche settimana e sono emersi anche i nomi di alcuni potenziali indiziati. Anche Franco e Niko hanno provato a identificare il colpevole, ma nonostante ciò finora nessuno è riuscito a venire a capo della vicenda.

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre non ci sarà nessuna svolta nel caso e, di conseguenza, colui che ha fatto del male a Susanna sarà ancora in circolazione, con l'inchiesta che sembrerà finire in un vicolo cieco.

Un posto al sole, episodi al 15/10: Niko e Renato stressati per la vicenda di Susanna

Renato è stato uno dei sospettati dell'aggressione ai danni di Susanna ma, grazie ai video della notte in cui Picardi è stata colpita, si è appreso che non è stato l'ultimo a vedere l'ex fidanzata di suo figlio. A causa di questa vicenda, Niko si sentirà sotto pressione e suo padre si renderà conto di essere stato troppo oppressivo.

Purtroppo, però, anche il cognato di Raffaele accuserà sempre di più lo stress per quanto sta accadendo.

Un posto al sole, puntate al 15/10: Filippo diviso fra Serena e Viviana

Filippo, dopo aver perso la memoria, ha avuto dei problemi nella vita matrimoniale con sua moglie Serena. Il figlio di Roberto Ferri ha incontrato casualmente Viviana, una sua vecchia conoscenza.

Sartori continuerà così ad essere diviso fra la consorte e Carlino.

Le anticipazioni di Upas dall'11 al 15 ottobre evidenziano che Filippo Sartori si spingerà sempre più in là con la famiglia di Viviana, facendo un gesto che potrebbe distruggere Serena. Nel frattempo, Cirillo si troverà sotto pressione in seguito ad un incontro con Carlino e scaricherà tutta la tensione accumulata proprio su Filippo.

Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come proseguiranno le indagini sull'aggressione di Susanna e se il colpevole verrà individuato.