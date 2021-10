Nel corso del primo weekend di ottobre, sono state registrate due nuove puntate di U&D. Le pochissime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che Tina Cipollari ha fatto un gavettone a Gemma Galgani: ennesimo siparietto tra le antagoniste del dating-show. Maria De Filippi, poi, non ha ancora presentato il tronista che prenderà il posto di Joele Milan, recentemente allontanato dal programma per aver cercato di mettersi d'accordo con una corteggiatrice.

Aggiornamenti sul Trono Over di U&D

Ieri, domenica 3 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda della settimana appena conclusasi.

Se sulle riprese di sabato 2 non è trapelata nessuna anticipazione, è su quelle di qualche ora fa che i curiosi sono riusciti a captare piccoli spoiler piuttosto interessanti.

La pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", infatti, ha riportato tre notizie che sono emerse al termine della registrazione che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio.

La news più "succulenta" e che sta facendo più discutere, è quella riguardante le due antagoniste del programma: Tina e Gemma, infatti, si sono ancora rese protagoniste di un momento di spettacolo che è destinato a creare ilarità negli spettatori.

L'opinionista Cipollari, dunque, ha sorpreso la "rivale" Galgani lanciandole addosso un secchio d'acqua.

Non è la prima volta che la dama torinese riceve un gavettone davanti alle telecamere, e l'autrice di questo gesto è sempre stata la vamp con la quale bisticcia quotidianamente in tv (in passato le ha tirato anche una torta in faccia).

Attesa per il volto nuovo del Trono Classico di U&D

Un'altra anticipazione che è emersa dall'ultima registrazione di U&D, è quella sul cast del Trono Classico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da quando Joele Milan è stato "cacciato" da Maria De Filippi perché ha cercato di mettersi d'accordo con la corteggiatrice Ilaria, non si è più saputo nulla su colui/lei che lo sostituirà sulla poltrona rossa.

Nel corso delle riprese del 3 ottobre, dunque, non è stato presentato nessun nuovo tronista, segno che la redazione è ancora alla ricerca della persona giusta da affiancare a Roberta, Matteo e Andrea Nicole.

L'autrice Raffaella Mennoia ha parlato di grandi novità in arrivo, quindi non è da escludere che presto venga reso noto il nome del ragazzo che prenderà il posto del giovane che ha provato ad aggirare il regolamento del dating-show contattando una sua spasimante sui social network.

Sfilata e siparietti all'ultima di U&D

In rete, inoltre, impazza l'anticipazione sul fatto che ieri gli studi di U&D hanno accolto la prima sfilata della nuova stagione: da quando il programma è tornato in onda dopo le vacanze d'estate, non c'era stato neppure un défilée, ma la redazione ha rimediato subito progettandone uno per la registrazione di domenica 3 ottobre.

Non si sa ancora se a sfilare sul tappeto rosso sono state le dame oppure i cavalieri, però sapendo che Tina ha tirato addosso a Gemma un secchio d'acqua nel corso delle riprese in questione, si può dedurre che sia toccato proprio alle donne del cast sfoggiare abiti inerenti a un tema scelto dagli autori.

Cipollari e Galgani, dunque, sono state ancora le protagoniste assolute del nuovo appuntamento con il format di Maria De Filippi: da anni, infatti, si parla più degli scontri tra la torinese e l'opinioniste che delle storie d'amore che nascosto tra i vari membri del parterre.

Nessuna informazione, infine, è trapelata su Ida e Marcello: i due continuano a frequentarsi, ma sembrano lontani dal prendere la decisione di lasciare insieme lo studio per viversi lontano dalle telecamere.