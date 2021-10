Anche gli episodi dello sceneggiato Love is in the air che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021, terranno il pubblico con il fiato sospeso. Dagli spoiler si evince che Serkan Bolat sarà nel panico totale, nell’istante in cui vedrà la sua amata Eda Yildiz cadere in mezzo al mare involontariamente mentre si trovano a bordo di uno yacht nel bel mezzo di una festa.

Anticipazioni Love is in the air, al 30 ottobre: Eda schiaffeggia Serkan

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 25 al 30 ottobre 2021, svelano che l’ennesima tattica di Eda per scatenare la gelosia di Serkan funzionerà, dato che l’architetto si rivolgerà a Ceren e a Melek per organizzare una cena romantica a sorpresa per lei.

A questo punto quest’ultima per convincere la giovane Yildiz a recarsi con lei in un ristorante, le farà credere di essere depressa: purtroppo Bolat raggiungerà in ritardo Eda sia per aver ricevuto la visita di Selin, e per aver appreso da Ceren che la sua amata si è avvicinata a Deniz per vedere la sua reazione. Ceren inoltre sempre più stanca di vedere Deniz innamorato di Yildiz, si vendicherà mettendo in cattiva luce la sua amica.

A questo punto Serkan sorprenderà Eda dandole un bacio, ma subito dopo le dirà di aver fatto questo gesto con l’obiettivo di riuscire a ricordarsi della loro storia d’amore: la giovane studentessa schiaffeggerà l’architetto dopo essersi arrabbiata, nonostante Melek e sua zia Ayfer cercheranno di farla ragionare.

Intanto quest’ultima e Aydan si vedranno costrette a recarsi al comando di polizia.

Bolat deciso a scoprire se Yildiz e Deniz hanno una relazione, Erdem e Melek credono che Engin tradisce la moglie Piril

L’azienda Art Life vincerà l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates, che deciso a organizzare un défilé per celebrare il progetto proporrà a Eda di sfilare al fianco di Deniz.

Nel contempo Serkan ed Engin cercheranno di scoprire se Yildiz e Deniz sono davvero fidanzati: per riuscire nel suo intento l’architetto Bolat coinvolgerà Deniz nel nuovo progetto. Quest’ultimo e Eda per merito dell’intervento di Melek riusciranno a cavarsela, dopo essere stati interrogati da Handan.

Intanto Erdem e Melek, dopo aver sorpreso Engin in compagnia di Handan al bar, saranno decisi a far sapere a Piril che suo marito la tradisce.

Aydan e Ayfer vengono ricattate, Eda fa prendere un grosso spavento a Serkan

Ferit verrà a conoscenza che Ceren non è stata sincera con lui, per non essersi presentata alla prima seduta di terapia, invece Leyla e Erdem saranno molto complici. Aydan e Ayfer quando sapranno che Seyfi ha visto Alexander, si metteranno alla ricerca dello chef. La signora Bolat verrà ricattata da Metin su ordine di Alexander. Anche Ayfer si troverà in una scomoda situazione, poiché Metin vorrà ricevere del denaro da lei. La zia di Eda dopo essere stata in banca con Seyfi e Aydan, avrà l’impressione di aver visto una persona a lei familiare in un’auto che era in procinto di investirla.

Per concludere la sfilata delle creazioni di Sevim e organizzata da Ates sarà un grande successo: durante i festeggiamenti Eda farà prendere un grosso spavento a Serkan, poiché farà un tuffo in mare dopo aver perso l’equilibrio. Chi presterà soccorso alla fanciulla? Ci penserà Bolat?