Al Paradiso delle signore, la puntata di venerdì 22 ottobre, secondo le anticipazioni vedrà protagoniste Tina (Neva Leoni) e Gloria (Lara Komar) che attraverseranno momenti molto difficili. La figlia di Agnese (Antonella Attili) si esibirà a circolo, ma subito dopo avrà dei terribili dolori che la costringeranno a chiamare il medico e a rinunciare al progetto di Vittorio (Alessandro Tersigni). Quando quest'ultimo uscirà a cercare la ragazza, ascolterà il suo sfogo e verrà a sapere della fine del matrimonio con Sandro (Luca Capuano). Ci saranno momenti drammatici anche per Gloria che si troverà in ospedale dopo aver subito uno scippo e confiderà ad Armando (Pietro Genuardi) di voler lasciare Milano.

Infine, Flora (Lucrezia Massari) presenterà la nuova linea con Maria (Chiara Russo) e Agnese.

Arriverà il giorno dell'esibizione di Tina, ma per lei sarà drammatico: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì, 22 ottobre, raccontano che Tina accetterà la proposta di Vittorio e si esibirà al circolo, per la serata in cui saranno presenti Orlando Brivio e il produttore del film musicale a cui prenderà parte. Tuttavia, subito dopo aver cantato, la ragazza avrà la gola in fiamme e si rivolgerà al medico che le farà presente che l'unico modo per risolvere il suo problema è operarsi. Delusa e spaventata per la situazione, Tina chiamerà in lacrime Vittorio dicendogli che non potrà più recitare nel film musicale, senza spiegargli la reale motivazione della sua dolorosa scelta.

Gloria rivedrà Armando in ospedale e gli comunicherà la sua decisione: anticipazioni puntata venerdì 22 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 22 ottobre, rivelano che nella puntata della soap che andrà in onda venerdì Vittorio sarà molto preoccupato per Tina e uscirà a cercarla. Conti troverà la cantante vagare per le strade di Milano e questa volta sarà lui ad ascoltare le sue preoccupazioni, Tina confiderà a Vittorio che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è ormai arrivato alla fine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Armando riuscirà a ritrovare Gloria che si troverà in ospedale dopo aver subito uno scippo. La capocommessa confiderà al suo amico di aver già progettato di lasciare Milano: solo in questo modo potrà evitare di incontrare Ezio e sconvolgere la vita di sua figlia Stefania. Armando, però, non appoggerà affatto la scelta di Gloria e avrà già in mente un'idea per non far partire la sua amica. Infine, arriverà un momento molto importante per Flora che insieme a Maria e Agnese presenterà a Vittorio la nuova linea di abbigliamento in vista della prossima collezione.