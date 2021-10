Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 ottobre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan bacerà Eda anche se non gli sarà ritornata la memoria. La ragazza però lo verrà a sapere e andrà su tutte le furie. Intanto, Bolat vorrà scoprire insieme ad Engin, se Eda e Deniz stanno realmente insieme.

Serkan bacerà Eda

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eda riuscirà a far ingelosire Serkan.

Infatti, quest'ultimo chiederà aiuto a Melek e Ceren per organizzare una cena a sorpresa per Eda. Allora Melo si fingerà depressa per indurre Eda a fare un'uscita insieme. Quindi, le due ragazze andranno in un ristorante, ma poi Melek si defilerà in quanto avrà un accordo con Serkan, che vuole fare una sorpresa a Eda.

Serkan, però, farà tardi alla cena a sorpresa per la giovane protagonista a causa di Selin che sarà ancora più gelosa di Eda. Inoltre, Bolat verrà avvertito da Ceren del piano messo in atto per farlo ingelosire. Quest'ultima deciderà di mettere in cattiva luce Eda, perché è molto arrabbiata con Deniz che l'ha rifiutata perché innamorato della giovane Yildiz..

Poco dopo, Bolat arriverà al ristorante e bacerà Eda.

A quel punto, quest'ultima penserà che l'uomo si sia ricordato del loro amore, ma lui confesserà di averla baciata per provare a ricordare qualcosa. Eda a causa di ciò si infurierà molto con l'uomo, anche se Melek e Ayfer proveranno invano a farla ragionare.

Serkan vorrà scoprire se Eda e Deniz stanno realmente insieme

Successivamente, l'Art Life vincerà l'appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates che per l'occasione organizzerà un défilé per festeggiare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo poi chiederà ad Eda di sfilare insieme a Deniz durante l'evento.

Nel mentre, Serkan ed Engin metteranno in atto un piano per cercare di capire se Eda e Deniz stanno davvero insieme. In primis, Serkan coinvolgerà Deniz nel progetto di ristrutturazione e poi, Engin proporrà a tutti di fare un'attività di gruppo per gestire lo stress.

Durante il test di coppia, Eda e Deniz si difenderanno bene, nonostante le domande che Handan sottoporrà ai partecipanti. I due, però,si troveranno ad affrontare un momento critico, ma Melo riuscirà a salvarli. Erdem però sospetterà che quest'ultima abbia aiutato i suoi amici e quindi vorrà farla confessare.

Intanto, Ferit sarà alle prese con l'evento e con la sfilata di Eda. Serkan invece sarà molto infastidito dai continui riferimenti di Eda al suo matrimonio e cercherà di sfuggirle andando in palestra. Yildiz però seguirà Bolat e lo metterà al tappeto.

Infine, la sfilata delle creazioni di Sevim e organizzata da Ates avrà un grande successo. Proprio per questo motivo, quest'ultimo vorrà festeggiare invitando Serkan, Selin, Deniz e Eda sul suo yacht. Yildiz però ad un certo punto cadrà in mare e farà spaventare Bolat.