Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 ottobre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan organizzerà una festa a sorpresa per Selin ed Eda sarà disperata perché sarà convinta che l'uomo non abbia recuperato la memoria. Quindi, la ragazza andrà via, ma Bolat la cercherà e quando la troverà la inviterà ad andare in una baita disabitata. I due parleranno e finiranno per addormentarsi abbracciati.

Intanto Selin, preoccupata per questo riavvicinamento tra i due, fingerà un incidente d'auto per obbligare Serkan a stare vicino a lei.

Serkan ed Eda si addormenteranno abbracciati

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Serkan tornerà.a Istanbul per aiutare Eda nella presentazione del nuovo progetto. Entrando nello specifico della vicenda, Eda interpreterà questo come il segno che Bolat sta recuperando la memoria piano piano.

Poco dopo, Serkan organizzerà per il compleanno di Selin una festa a sorpresa. Eda sarà molto delusa e, disperata, uscirà nella neve, in quanto Bolat non avrà recuperato la memoria. Intanto, il giovane sndrà a cercare la ragazza e alla fine la troverà nel bosco ferita.

Nel frattempo, Selin bacerà Deniz in un attimo di debolezza, mentre Bolat porterà Eda in una baita in cui non ci abita nessuno. In quest'ultima i due giovani protagonista parleranno tanto e alla fine si addormenteranno abbracciati. Il giorno seguente verranno sorpresi da Deniz e Selin che sarà molto arrabbiata.

Selin fingerà di aver subito un incidente d'auto

Successivamente, Serkan convocherà una riunione e cederà alcune azioni a Selin. Di fronte a questo gesto di Bolat, Eda sarà totalmente incredula, mentre Selin apparirà titubante, ma poi accetterà senza farselo ripetere due volte. Intanto, Eda scoprirà che Ceren già conosceva le intenzioni di Serkan.

Proprio per quest'ultimo gesto di Bolat, lui ed Eda litigheranno. Poi, Serkan si sfogherà con Engin, a cui confesserà di amare ancora la ragazza.

Nel frattempo, Aydan e Ayfer riveleranno a Seyfi di aver ucciso Alexander e insieme andranno al ristorante per assicurarsi di non aver lasciato nessuna traccia. Poi, la polizia andrà a casa di entrambe le donne.

Poco dopo, Aydan vorrà lasciare Istanbul, però Ayfer non sarà del tutto convinta di questa scelta. Infine, Selin vorrà assolutamente fermare questo possibile riavvicinamento tra i due giovani protagonisti e per questo fingerà un incidente d'auto. In questo modo la donna costringerà Bolat a stare vicino a lei. Invece, all'Art Life Eda troverà il modo di far ingelosire Serkan. Proprio per questo motivo, quest'ultimo, grazie all'aiuto di Ceren e Melo, organizzerà una cena a sorpresa per la ragazza.