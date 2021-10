La soap Love is in the air (Sen Çal Kapimi) che in Turchia è già terminata, sta continuando ad appassionare il pubblico di Canale 5 con tante sorprese dal lunedì al venerdì. Durante l'episodio in programma per mercoledì 6 ottobre 2021, Engin Sezgin (Anıl İlter) desideroso di avere un figlio, cambierà la sua strategia su suggerimento di Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Infatti farà leva sul suo spirito contraddittorio per spingere la sua amata Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) a cambiare idea.

Piril non si sente ancora pronta a diventare madre, e per questo motivo Engin proverà a convincerla che si sta sbagliando.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 6 ottobre: Engin segue il consiglio del suo amico Serkan

Gli spoiler del 97° episodio della soap opera turca che verrà trasmesso il 6 ottobre 2021 su Canale 5 evidenziano che Engin seguirà il consiglio del suo amico Serkan, il quale gli spiegherà cosa fare per far sì che Piril si convinca ad avere un figlio con lui.

Engin dovrà far capire alla sua promessa sposa che anche lui non ha alcuna intenzione di diventare padre, servendosi della complicità di Erdem (Sarp Bozkurt) per riuscire nell'impresa.

Erdem vuole farsi ospitare da Ayfer e Melek, Deniz e Eda vanno in vacanza con Ferit e Ceren

Erdem si presenterà a casa di Ayfer (Evrim Doğan) e Melek (Elçin Afacan) ed esigerà di farsi ospitare da loro dopo aver vinto la sua scommessa con Leyla (Ilkyaz Arslan) e Melo.

Il buffo imprenditore, quindi, dimostrerà di aver scelto il suo premio.

Intanto Deniz (Sarp Can Köroğlu) farà una vacanza con la sua amica d'infanzia Eda (Hande Erçel), Ferit (Çağrı Çıtanak) e Ceren (Melisa Döngel), con l'obiettivo di far allontanare la giovane studentessa da Serkan per qualche giorno.

A sorpresa, però, dalle anticipazioni di Love is in the air si apprende che Serkan e la sua ex Selin (Bige Önal) - Bolat crede che sia ancora la sua fidanzata e futura moglie in seguito ad una macchinazione di sua madre Aydan (Neslihan Yeldan) - sceglieranno lo stesso posto in cui andranno a godersi qualche giorno di relax Deniz, Eda e la coppia formata da Ferit e Ceren.

Lo stratagemma della signora Bolat darà i suoi frutti? Nella mente di Serkan riaffioreranno finalmente i ricordi dell'ultimo periodo di vita vissuto, soprattutto quelli relativi alla storia d'amore con Eda che sono svaniti dopo il terribile incidente aereo in cui è rimasto coinvolto? Le risposte a questi interrogativi arriveranno nelle prossime puntate della soap turca.