Giulia Stabile è capace di conquistare il cuore di tutti coloro che vengono a contatto con lei: se la personalità della romana colpisce per la sua genuinità, quando la ballerina mette in campo la sua arte allora nasce la combinazione perfetta. Ogni ballo che la diciannovenne propone ai suoi fan viene accolto benissimo, ma l'ultimo video su TikTok pubblicato da Simone Nolasco ha colpito particolarmente tutti i sostenitori della giovane. Giulia balla sulle note della ultima hit di Sangiovanni, 'Raggi gamma'. Il video è diventato immediatamente virale.

Giulia balla e i social esultano

Bella, sorridente e felice di esprimere ciò che prova attraverso la sua grande arte: così appare Giulia nell'ultimo video postato da Simone Nolasco su TikTok. Il ballerino, che è stato mentore della vincitrice di Amici 20, è protagonista di un ballo molto carino che lo vede danzare accanto a Sebastian Melo Taveira e ovviamente Giulia stessa. I tre hanno si sono 'esibiti' sulle note della canzone del fidanzato della Stabile. La hit 'Raggi gamma', presentata in anteprima durante la seconda puntata di Amici 21, è stata accolta più che bene dai fan del cantante. L'unione dei grandi talenti dei due fidanzati, poi, si è dimostrata ancora una volta una carta vincente.

Così come è stato per il videoclip di Malibù, e poi anche nelle varie occasioni che hanno portato Giulia a ballare sulle note delle canzoni di Sangio, risulta sempre molto emozionante e magico vedere che i due talenti usciti dalla scuola di Maria De Filippi condividono con i fan il loro talento. Effettivamente, se in più di un'occasione i due giovanissimi hanno chiesto ai fan di mantenere distaccata la visione di loro coppia da quella di artisti singoli, Sangiovanni stesso, durante un suo sfogo sui social, ha spinto i fan a seguire la loro arte per sapere qualcosa di più sulla loor relazione.

E l'ultima canzone del vicentino suona come una dedica, visto che parla di un amore capace di fermare le onde ed i raggi gamma. La danza di Giulia poi completa tutto il quadro.

Il percorso artistico dei due giovanissimi

La coppia, che non smette di stupire i follower con la dimostrazione del grande talento che li contraddistingue, sta dimostrando una grande maturità visto che invece di 'marciare' sul loro amore, sta cercando di proteggerlo in ogni modo.

Se Sangiovanni continua a raccogliere consensi, confermati dai 14 dischi di platino collezionati fino ad oggi, ogni video di Giulia postato sui social supera il milione di visualizzazioni in tempi brevissimi. Inoltre, la presenza di Stabile come professionista ad Amici 21 e Tu si que vales, in qualità di co-conduttrice non solo risulta gradita ai fan della danzatrice ma al pubblico di ogni età. Entrambi hanno saputo parlare al pubblico in maniera semplice ma efficace.

La carriera dei due ragazzi è solo agli inizi ma se queste sono le premesse non potrà che essere sempre la top. Frattanto, i follower di Giulia restano in attesa del prossimo video TikTok. Chicca di questo video è legato alla presenza di Sebastian: qualcuno sui social inizialmente lo aveva scambiato proprio per Sangiovanni, e la cosa fa molto ridere se si pensa che inizialmente Stabile non aveva nascosto un suo interesse nei confronti del ballerino.