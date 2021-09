Continua ad andare in onda su Canale 5 la soap opera di origini turche Love is in the air, arrivata in Italia nel periodo estivo. Gli spoiler su ciò che accadrà nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 5 ottobre 2021, raccontano che Selin Akatan (Bige Önal) dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Serkan Bolat (Kerem Bürsin), continuerà a dare del filo da torcere alla sua rivale Eda Yildiz (Hande Erçel).

La giovane studentessa, a causa di un sgradevole gesto da parte di Selin, non riuscirà a trattenere le lacrime, quando crederà che l’architetto non voglia più saperne di lei: in realtà si tratterà di un piano ben studiato, per far sì che Eda non sia neanche un lontano ricordo per Serkan.

Trama Love is in the air del 5 ottobre: Ferit e Ceren non gradiscono il ritorno di Selin, Ayfer e Alexander si amano in segreto

Nell’episodio della serie tv in programma sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 5 ottobre 2021 dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, anche Ferit (Çağrı Çitanak) e Ceren (Melisa Döngel) alla stessa maniera di Eda dimostrerà di non aver gradito per niente il ritorno di Selin a Istanbul.

Intanto Ayfer (Evrim Doğan) e Alexander (Hakan Karahan) faranno di tutto per non far venire alla luce la loro storia d’amore segreta, con il timore che Eda possa soffrire a causa della difficile situazione di Serkan.

Intanto Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), dopo aver risolto un’incomprensione, prenderanno in considerazione la possibilità di diventare genitori.

Selin fa cancellare ogni traccia di Eda dall’appartamento di Serkan, l’architetto e Yildiz litigano

Selin invece passerà all’attacco per far allontanare la giovane Yildiz in modo definitivo dal suo promesso sposo, visto che farà rimuovere tutti gli effetti personali della ragazza dall’appartamento del ricco architetto, per cancellare ogni traccia.

La studentessa, seppur in un primo momento fosse sembrata decisa a dimenticarsi di Serkan, non si arrenderà e si presenterà a casa dello stesso per farsi ricordare.

Purtroppo Eda farà i conti con una spiacevole sorpresa, poiché troverà tutte le sue valigie già pronte: la fanciulla perderà le staffe e soprattutto crederà che ci sia lo zampino di Serkan nell’accaduto.

Dopo essersi lasciata andare a un pianto disperato per la troppa rabbia, Eda si addormenterà sul letto del facoltoso architetto, il quale quando rientrerà nella propria dimora si rivolgerà al suo fidato amico Engin chiedendogli se sia stato lui a indicare l’abitazione sbagliata alla giovane studentessa.

Per finire i due protagonisti principali dello sceneggiato, cioè Serkan e Eda, avranno l’ennesimo litigio.