Gli spoiler turchi sulle puntate di Love is in the air trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Aydan Bolat, interpretata dall'attrice Neslihan Yeldan. In particolare, la donna deciderà di nascondere al figlio Serkan di essere tornata a frequentare Kemal Ozcan, il suo primo amore mai dimenticato.

Anticipazioni Love is in the air: Kemal porta in salvo Eda

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate previste prossimamente in televisione, narrano la nascita di una nuova coppia all'interno della Serie TV.

Tutto avrà inizio quando Eda sarà vittima di un incidente in mare, dopo essere stata ospitata su di un'imbarcazione da un noto cliente dell'Art Life.

Fortunatamente, la fioraia verrà salvata dall'intervento provvidenziale di Kemal, che da quel momento si dimostrerà assai allettato dall'idea di fare affari con lo studio di architettura. Da qui, si evincerà che l'uomo era una vecchia conoscenza di Aydan, tanto da presentarsi a casa sua lasciandola esterrefatta. Alla fine, la signora Bolat confesserà all'amica Ayfer e il maggiordomo Seyfi che Kemal non è altro che il suo primo amore, che l'aveva costretta a voltare pagina e accettare di sposare Alptekin.

Kemal non ha mai smesso di amare Aydan

Nei prossimi appuntamenti di Love is in the air, la presenza del nuovo arrivato si rivelerà essere sempre più invadente. Kemal, infatti, cercherà di rimanere solo con Aydan.

Sarà proprio in uno di questi incontri che Ozcan ammetterà di non aver mai smesso di amarla malgrado tutto questo tempo.

Inoltre, le rammenterà di essere tornato a Istanbul dopo aver appreso del suo divorzio da Alptekin, tanto da volere da lei una seconda possibilità in modo da essere nuovamente felici.

Tuttavia, la signora Bolat prenderà del tempo visto che non si fiderà totalmente di Kemal, ritornato nella città turca dopo tanti anni.

La madre di Serkan, infatti, non riuscirà ad abbandonarsi completamente all'ex fidanzato. Dall'altro canto, Ayfer e Seyfi inciteranno l'amica ad accettare la proposta dell'uomo.

La signora Bolat frequenta l'ex fidanzato all'oscuro di Serkan

Ma ecco che la dichiarazione d'amore di Kemal toccherà l'anima di Aydan, la quale deciderà di seguire il suo cuore.

La madre di Serkan, infatti, accetterà di frequentare l'ex fidanzato ad una condizione. La signora Bolat chiederà a Ozcan di vedersi di nascosto in quanto non vuole che il gelosissimo figlio scopra la sua nuova relazione. Insomma, una nuova story-line che siamo sicuri regalerà nuovi colpi di scena alle vicende ambientate a Istanbul.