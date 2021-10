Love is in the air continua ad appassionare i telespettatori italiani, che settimana dopo settimana si sono affezionati alle vicende di Eda e Serkan. I fan dello sceneggiato turco, il 2 ottobre, alle ore 16:55 circa, su Canale 5, assisteranno ad un altro episodio.

Stando alla trama della nuova puntata, si parlerà in particolare di Eda, che si mostrerà distrutta per la situazione che le ha cambiato la vita, ossia l'incidente capitato a Serkan. L'uomo non ricorda più nemmeni la loro fantastica storia d'amore. La donna sarà in preda allo sconforto e alla frustrazione, per tale motivo si rivolgerà a Niyazy, un neurologo che le darà alcuni consigli in merito a quanto successo a Serkan.

Il medico consiglierà ad Eda di cercare di scatenare una reazione emotiva in Bolat, in modo da fargli tornare la memoria. Secondo il medico, questo è l'unico modo per far tornare la memoria a Serkan.

Eda prova a fare tornare la memoria a Serkan

Nel corso della prossima puntata di Love is in the air, Eda ascolterà il consiglio di Niyazy e cercherà di avvicinarsi a Serkan nella speranza di scatenare una reazione da parte dell'uomo. Così Yildiz penserà un modo per baciare Serkan.

Ma nel corso del prossimo episodio si parlerà anche di Ceren e Ferit, protagonisti di un'accesa discussione innescata da Selin. I due sembravano essersi legati in modo indissolubile, ma purtroppo per loro arriveranno le cattive notizie.

Il clima, anche a causa di Selin, non sarà dei migliori. Due caratteri molto distanti li porteranno a discutere praticamente ogni giorno, fino ad arrivare al momento del ritorno di Selin in paese.

Sarà quella la goccia che farà traboccare il vaso: Ceren e Ferit litigheranno in modo acceso e il loro rapporto farà un'enorme fatica a decollare.

Si organizza un party per Serkan

Nell'appuntamento di domani (verrà dato spazio anche a Leyla e Melek, i quali saranno impegnati nelle indagini su Erdem: si cercherà di scoprire qualcosa di più approfondito sul suo passato. Riusciranno a scoprire qualcosa di interessante che potrebbe stravolgere le future puntate?

Da quello che si sa, Erdem dirà alle donne di essere convinto di portare una fidanzata al party organizzato in favore di Serkan, da parte di Aydan.

In attesa di scoprire se l'uomo manterrà la parola adesso che verrà messo alle strette dalle due donne, le anticipazioni rivelano che al party saranno invitati dipendenti dell'ArtLife, ma anche gli amici di Serkan.

Questo potrebbe essere un modo per far ricordare all'uomo alcuni dettagli del suo passato che sembrano essere stati rimossi dalla sua memoria dopo l'incidente.