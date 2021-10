Le anticipazioni di Una vita da domenica 3 a venerdì 8 ottobre lascianto intendere che ci saranno diversi colpi di scena. Innanzitutto Anabel si ubriacherà alla festa per l'inaugurazione della casa di Marcos e finirà per rivelare il segreto di Ildefonso.

Felipe proverà ad avvicinarsi a Laura, ma la donna sarà terrorizzata e si rifiuterà ancora una volta di collaborare. Marcos consolerà Felicia che si sentirà in colpa per il matrimonio disastroso di sua figlia, e i due finiranno col baciarsi.

Anabel si ubriaca e rivela il segreto di Ildefonso

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 3 all'8 ottobre, Genoveva dirà a Felipe di aver ritirato la denuncia contro di lui e di non volere l'annullamento del matrimonio.

Successivamente, Salmeron dirà a Velasco che non ha più intenzione di rovinare il marito, quindi lo bacerà.

Durante la festa organizzata da Marcos per l'inaugurazione della nuova casa, Anabel si ubriacherà e inizierà ad inveire contro gli invitati. Avendo ormai perso il controllo, la donna finirà col raccontare a tutti il segreto di Ildefonso.

In un secondo momento Anabel si pentirà del suo comportamento, ma ormai non ci sarà più nulla da fare per porvi rimedio. Quando gli invitati lasceranno la festa, Marcos si arrabbierà con la figlia e la obbligherà ad andare da Felicia per scusarsi. La ragazza accetterà, ma comunque continuerà a sostenere di aver detto la verità.

Ramon e Antonito continueranno ad essere divisi dalle rispettive idee politiche.

Le mogli di entrambi proveranno a riportare la pace in casa Palacios.

Laura terrorizzata da Felipe

Velasco avrà uno scontro con Laura, temendo che abbia tradito lui e Genoveva. L'accaduto non sfuggirà all'occhio attento della dark lady di Acacias 38. Nel frattempo, Mendez informerà Felipe di aver offerto a Laura un accordo per cambiare la testimonianza.

Camino litigherà con Felicia, e quest'ultima in seguito alla discussione si sentirà male. Alvarez Hermoso verrà a sapere che Mendez è stato trasferito momentaneamente in un'altra sede, e a questo punto deciderà di avvicinare Laura per parlarle. La domestica però sarà terrorizzata dall'avvocato e si rifiuterà di collaborare.

Genoveva continuerà ad intimidire la ragazza, mentre Velasco penserà di affidarle un nuovo compito. Stavolta però Laura si ribellerà e minaccerà che racconterà tutta la verità a Salmeron. Questa reazione lascerà intendere che tra la domestica e l'avvocato ci sia un altro accordo di cui la dark lady non sa nulla. Felipe intanto annuncerà ai suoi amici Ramon e Liberto la sua intenzione di partire da Acacias per andare a Cuba.

Scatta il bacio tra Marcos e Felicia

Dopo la rivelazione di Anabel, Ildefonso litigherà con Camino e deciderà di rinchiudersi in casa per la vergogna. Nel mentre, Marcos convincerà Felicia a restare a dormire a casa sua per aiutarla a recuperare le forze. Anabel chiederà scusa a Camino, ma quest'ultima non vorrà perdonare né lei e né sua madre.

Marcos consolerà Felicia che si sentirà in colpa per il matrimonio disastroso di sua figlia, e in quest'occasione i due si baceranno. Velasco dirà a Salmeron che Laura sta tramando alle sue spalle, e per questo motivo verrà prontamente licenziata.

I Palacios continueranno a litigare per motivi politici. Infine Felipe sarà sempre più convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia, e comunicherà a Ramon e Liberto di voler andare a Cuba per spingere Santiago a raccontare la verità.