Arrivano nuove trame avvincenti nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 tra qualche tempo. Protagonisti Liam e Hope che, dopo un periodo relativamente tranquillo, si troveranno ad affrontare una situazione estrema. Tutto inizierà quando Thomas non riuscirà più a tenere a bada la sua ossessione per la giovane Logan, arrivando a interagire con un manichino identico a lei. Liam, per un assurdo equivoco, crederà che la moglie lo stia tradendo e, per tutta risposta, si getterà tra le braccia di Steffy. Hope verrà a sapere del tradimento e lo caccerà di casa, ma per lei le cattive notizie non saranno finite.

Dopo una notte da incubo, la polizia verrà informata della morte di Vinny, il migliore amico di Thomas. I principali sospettati saranno Liam e suo padre Bill. A quel punto, Hope prenderà una drastica decisione.

Anticipazioni Beautiful, Liam tradisce Hope

Dopo aver equivocato il bacio tra Hope e Thomas, Liam correrà da Steffy, da sempre il suo porto sicuro. In lei troverà conforto e, dopo qualche bicchiere di troppo, i due finiranno per fare l'amore. La giovane Forrester resterà incinta e avrà il timore che il padre del bimbo sia Spencer e non Finn, il suo attuale compagno. Il test di paternità confermerà le sue paure, ma ecco arrivare il colpo di scena: le analisi sono state falsificate da Vinny dietro suggerimento di Thomas, che spererà così che Hope corra tra le sue braccia.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Steffy sarà sollevata nell'aver appreso la verità e che farà pace con il compagno. Hope, invece, non avrà alcuna intenzione di perdonare Liam, arrivando a cacciarlo di casa.

La morte di Vinny in Beautiful

Nelle prossime puntate della soap, Hope verrà chiamata urgentemente all'obitorio per identificare un corpo: si tratta di Vinny.

La polizia inizierà le indagini, senza sapere che cosa è successo la sera dell'incidente. Come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, Bill sarà alla guida della sua macchina con Liam, quando all'improvviso si accorgerà di aver investito un uomo. Il malcapitato è Vinny, che farà solo in tempo a sussurrare qualche parola incomprensibile a Dollar.

Bill occulterà in fretta e furia tutte le prove, mentre Liam sarà afflitto dai sensi di colpa. Stanco di mentire, si farà coraggio raccontando tutto a Hope.

Liam in prigione, anticipazioni Beautiful

Gli spoiler informano che Hope riceverà la visita del tenente Sanchez e Lt. Baker per interrogarla e che sarà con loro molto disponibile. La giovane Logan non se la sentirà di coprire Liam e così dirà loro dove si trovava Liam la notte in cui Vinny è stato investito. Inevitabilmente, tutti i sospetti ricadranno su di lui.

Hope dichiarerà anche che era Liam alla guida, in quanto Bill aveva bevuto troppo. La polizia non esiterà a condurre il giovane Spencer in carcere, mentre Hope rimarrà sola con il suo dolore per l'ennesima volta.