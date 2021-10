La soap opera turca intitolata Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kapımı) che in Turchia è andata in onda per la prima volta nel 2020 sul canale Fox e la cui produzione è stata affidata alla società MF Yapim, continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato con risultati soddisfacenti in termini di ascolti.

Nella puntata che i telespettatori italiani potranno seguire il 18 ottobre 2021, i due antagonisti Selin Atakan (Bige Önal) e Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) metteranno il bastone tra le ruote a Eda Yildiz (Hande Erçel) non solo sul piano sentimentale ma anche in quello lavorativo.

I due alleati come rivelano le anticipazioni, faranno in modo di far sparire un progetto della giovane studentessa creato per conto dell’azienda Art Life.

Spoiler Love is in the air, episodio del 18 ottobre: Selin e Deniz fanno sparire un progetto di Eda per l’azienda Art Life

Gli spoiler della serie televisiva su ciò che succederà nell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 18 ottobre 2021 come di consueto a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, dicono che Eda dopo aver lavorato per una giornata intera a un progetto dell’azienda Art Life salverà il file sul computer.

Selin e Deniz per impedire alla giovane studentessa e al ricco architetto di passare del tempo fuori dall’ufficio non perderanno tempo per agire, visto che uniranno le loro forze ancora una volta per far fallire la presentazione di Eda.

Per riuscire nel loro intento, l’addetta alle pubbliche relazioni e il suo alleato non lasceranno alcuna traccia del file realizzato dalla giovane Yildiz in nessun dispositivo elettronico dell’azienda.

Serkan ritorna a Istanbul, Yildiz decisa a far ingelosire Bolat

A sorpresa Serkan (Kerem Bürsin) tornerà a Istanbul proprio nel momento opportuno, ovvero quando Eda avrà bisogno del suo aiuto per uscire fuori da una brutta situazione a causa di Selin e Deniz: il ricco imprenditore si darà subito da fare per dare una mano alla giovane studentessa, a presentare alla perfezione il suo nuovo lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda interpreterà il gesto dell’architetto in maniera positiva, visto che sarà convinta che manchi poco ormai per vederlo recuperare la memoria persa a seguito del terribile incidente aereo in cui è stato coinvolto, dopo tutti i suoi sforzi per farlo tornare tra le sue braccia.

Per concludere Yildiz si servirà ancora una volta della complicità di Deniz per far ingelosire Serkan, senza accorgersi minimamente del reale interesse del suo amico d’infanzia nei suoi confronti, il quale intanto continuerà a sopprimere i propri sentimenti con l'obiettivo di conquistarla senza correre.