La nuova fiction italiana Luce dei tuoi occhi che vede protagonisti i due attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da RTI – Banijay Studios Italy, si sta avvicinando sempre di più al gran finale.

Nel corso della quinta e penultima puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 20 ottobre 2021, Davide Fabbris (Bernardo Casertano) dopo essere convolato a nozze con Luisa Guerra (Maria Rosaria Russo) apprenderà che Alice, la figlia che la sua ex fidanzata Emma Conti continua a cercare, in realtà è nata dalla loro storia d’amore.

Luce dei tuoi occhi, spoiler del 20 ottobre: Luigi confessa di essere stato lui a investire Valentina

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel quinto episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 20 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 (salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto), raccontano che Luigi (Yari Gugliucci) attraverso una lettera ammetterà di essere colui che ha investito la giovane Valentina (Elisa Visari) con l’automobile del professore di matematica e fisica Enrico.

Luca fa una richiesta a Emma e Enrico, Fontana assicura di non essere l’assassino di Luigi

Nel contempo, in seguito del funerale di Luigi, Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli), arriverà a fare una richiesta inattesa a Emma e ad Enrico, visto che pretenderà di essere nascosto dai due insegnanti sino a quando non riuscirà a dimostrare la propria innocenza con delle prove.

A questo punto Aurelio Fontana (Paolo Romano), dopo essere stato messo alle strette, troverà il coraggio di confessare la verità su sua figlia Martina (Linda Pani) ammettendo quindi di averla comprata: l’uomo sempre in tale circostanza assicurerà di non essere coinvolto con il decesso di Luigi. Inoltre il ricco gioielliere non saprà se Martina in realtà possa essere Alice, la figlia rapita di Emma sin dalla nascita dopo essere stata dichiarata morta.

Davide e Luisa si sposano, Conti riceve una chiamata telefonica non rassicurante

Successivamente ci sarà il matrimonio di Davide e Luisa, mentre a seguito dell’arresto inaspettato di Luca emergerà la verità sul ritorno della étoile internazionale Emma a Vicenza. Ciò che verrà alla luce destabilizzerà tutte le persone vicine all’insegnante di danza Conti, soprattutto il suo ex fidanzato Davide: in particolare quest’ultimo apprenderà di essere il padre di Alice.

Intanto Emma dovrà fare i conti con la dura reazione del fratello Roberto (Luca Bastianello) e delle sue allieve, che si prepareranno per esibirsi a un festival. Infine l'étoile di fama internazionale proprio quando sarà decisa a viversi la sua relazione con Enrico in tranquillità, riceverà una chiamata telefonica per niente rassicurante chea preoccuperà.