Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'1 al 5 novembre alle 20:45, verrà dato ampio spazio al triangolo formato da Michele, Giancarlo e Silvia. Quest'ultima verrà pressata da ambedue gli uomini affinché prenda una decisione definitiva, ma a quanto pare per lei scegliere non sarà affatto facile. Nel frattempo Rossella sembrerà sempre più presa da Riccardo, ma dovrà stare attenta a un suo ammiratore segreto, molto pericoloso .

Upas, anticipazioni dall'1 al 5 novembre: ​​​​Michele passa all'attacco

Nelle puntate di Un posto al sole, andate in onda in questi giorni, sembrava che Silvia (Luisa Amatucci) fosse pronta a fare una scelta sentimentale definitiva ma, a quanto pare, le cose non andranno esattamente così.

Nonostante il chiarimento con la figlia e il marito, quest'ultima, infatti continuerà a portare avanti la sua relazione clandestina con Giancarlo. Se l'atteggiamento della donna resterà quello tenuto sinora, lo stesso non si potrà dire per Michele (Alberto Rossi). L'uomo infatti si mostrerà pronto a tutto pur di salvare il suo matrimonio e deciderà quindi di abbandonare il suo atteggiamento passivo degli ultimi mesi.

Un posto al sole, trame 1-5 novembre: ​​la scelta di Silvia

Silvia, a questo punto, si troverà di fronte ad un bivio. Da un lato ci sarà Michele, molto più risoluto e desideroso di avere risposte concrete e dall'altro Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi), anche egli stanco di questa situazione ambigua.

Entrambi i suoi uomini la presseranno per avere una risposta definitiva, stanchi di questo triangolo protrattosi, decisamente troppo a lungo. La donna capirà che non può più prendere tempo e, nella puntata di venerdì 5 novembre, sembrerà finalmente pronta a fare la sua scelta. Purtroppo le anticipazioni però non rivelano quale sarà la sua decisione.

Un posto al sole, puntate dall'1 al 5 novembre: Rossella in pericolo

Nelle prossime puntate di Upas, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) diventeranno sempre più affiatati. La ragazza però, contemporaneamente, dovrà tenere a bada Mattia (Andrea Pacelli), le cui attenzioni si farà sempre più pressantii. In particolare, nella puntata di martedì 2 novembre, il ragazzo cercherà un approccio più diretto, ma in quel momento qualcuno lo fermerà alimentando la sua frustrazione.

Non è chiaro se a fermare "l'entusiasmo" del rider sarà il dottor Crovi o qualcun altro, ma sta di fatto che il giovane non prenderà affatto bene il piccolo incidente. Mattia inizierà infatti a sviluppare a una rabbia incontrollata verso tutte le donne e questo potrebbe portarlo a commettere un nuovo atto violento.