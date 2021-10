Molte novità attendono i fan di Love is in the air nel corso delle puntate trasmesse il 4 e 5 ottobre sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera annunciano che Serkan Bolat chiederà la mano di Selin Atakan. In seguito, la Pr deciderà di sfrattare Eda Yildiz dalla casa del fidanzato.

Anticipazioni Love is in the air del 4 ottobre: Serkan chiede la mano di Selin

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata trasmessa lunedì 4 ottobre dalle ore 16:50 in prima visione tv annunciano novità per i fan dello sceneggiato.

In dettaglio, Eda architetterà un piano per risvegliare l'architetto smemorato dopo essersi presentata alla sua festa di bentornato organizzata da Aydan.

La ragazza, infatti, coglierà di sorpresa Serkan, baciandolo con passione sulle labbra. Un modo per tentare di fargli recuperare la memoria. Purtroppo anche questo tentativo risulterà vano, suscitando un'inaspettata reazione in Bolat.

L'uomo, infatti, chiederà la mano di Selin davanti a tutti gli invitati della festa, compresa Eda, che apparirà senza parole. Alla fine, la Yildiz deciderà di prendere le distanze da Serkan e provare a dimenticarlo. Una decisione che non metterà d'accordo gli amici della fioraia, i quali crederanno che un amore come il loro è difficile da dimenticare in un giorno.

Puntata 5 ottobre di Love is in the air: Ferit e Ceren in difficoltà

Nel corso della puntata di Love is in the air trasmessa il 5 ottobre in Italia, il ritorno di Selin metterà in forte difficoltà il rapporto tra Ferit e la fidanzata Ceren.

Nel contempo, Ayfer nasconderà a sua nipote di avere instaurato una relazione con lo chef Alexander. La Yildiz senior, infatti, temerà che Eda soffra qualora venisse a sapere della novità.

Engin e Piril, invece, chiariranno il malinteso che li aveva visti protagonisti. I due discuteranno sulla possibilità di mettere al mondo un bambino dopo aver dato vita al teatro degli equivoci.

Eda sfrattata dalla casa dell'architetto

Selin, intanto, non starà a guardare dopo essere diventata la fidanzata ufficiale di Serkan in seguito al suo ritorno ad Instabul. L'Atakan, infatti, inviterà un inserviente a togliere tutti gli oggetti personali di Eda da casa dell'architetto paesaggista. Ed ecco che la fioraia troverà le sue valige già preparate con i suoi oggetti, tanto da perdere il lume della ragione.

Poi, la Yildiz distrutta si lascerà andare ad un pianto liberatorio in camera da letto di Serkan, dove si addormenterà. Qui, la giovane verrà ritrovata dall'architetto al suo rientro. Alla fine, Bolat telefonerà a Engin per sapere se gli ha segnalato l'appartamento sbagliato. Da lì a poco, nascerà una furiosa lite tra il figlio di Aydan e la fioraia.