Molte novità terranno alta l'attenzione dei fan di Love is in the air durante le puntate in onda dal 4 al 9 ottobre su Canale 5. Le trame della Serie TV rivelano che Eda Yildiz tenterà il tutto per tutto pur di riprendersi Serkan Bolat. La donna, infatti, metterà in scena un finto fidanzamento con Deniz Sarachan pur di suscitare la reazione dell'architetto.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 4 al 9 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse dal 4 al 9 ottobre in televisione svelano che il ritorno di Selin porterà scompiglio tra Ferit e Ceren mentre Ayfer e Alexander cercheranno di nascondere la loro relazione per timore di ferire Eda.

Engin e Piril avranno un incontro chiarificatore dopo essersi resi protagonisti del teatrino degli equivoci. La coppia, infatti, valuterà la possibilità di diventare genitori.

Intanto, Selin organizzerà un piano per allontanare Eda da Serkan. La Pr, infatti, invierà una domestica a togliere tutti gli oggetti personali della fioraia dall'abitazione dell'architetto. La giovane Yildiz si recherà sul luogo per recuperare le sue cose, che troverà già pronte in alcune valigie. Poi, la giovane sfinita da un pianto liberatorio si addormenterà sul letto di Bolat prima del suo ritorno. Una scena che destabilizzerà l'architetto che chiederà aiuto a Engin, credendo che abbia sbagliato appartamento. Di lì a poco nascerà un furioso litigio tra i due protagonisti.

Eda ha un incontro ravvicinato con Serkan

Nelle puntate dal 4 al 9 ottobre di Love is in the air, Serkan inviterà Engin a cambiare strategia affinché Piril lo renderà padre. Per questo motivo, dovrà fare leva sul suo spirito contraddittorio, fingendo di non volere più un figlio.

Erdem, intanto, pretenderà da Melek e Ayfer di essere ospitato visto che ha vinto la scommessa.

Deniz, invece, convincerà Ceren, Ferit e Eda a trascorrere alcuni giorni di vacanza per staccare la spina. Un modo affinché la fioraia stia sempre più lontana dall'architetto. Ma ecco che Bolat e Selin si ritroveranno nello stesso luogo di villeggiatura grazie alle manipolazioni di Aydan. Qui, Eda avrà un incontro ravvicinato con Serkan.

Ayfer, invece, troncherà la storia con Alexander quando lo scoprirà a chattare con Aydan.

La Yildiz annuncia il finto fidanzamento con Deniz

Ceren capirà di amare Deniz, tanto da accusare Ferit di essere preso da Selin. L'avvocatessa, a questo punto, deciderà di lasciare il fidanzato per poi confessare tutto il suo amore a Sarachan.

Serkan, intanto, chiederà a Eda di aiutarlo a recuperare i ricordi persi nell'incidente aereo. A tal proposito, la fioraia rammenterà all'architetto della famosa notte passata sotto le stelle, tanto da dare l'impressione di aver recuperato la memoria. Purtroppo i propositi della giovane Yildiz verranno disillusi quando Selin mostrerà l'anello di fidanzamento regalatole da Bolat.

Alla fine, Eda deciderà di tentare il tutto per tutto, annunciando il finto fidanzamento con Deniz.