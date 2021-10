Speranza tirerà finalmente fuori il coraggio e negli episodi Un posto al sole in onda dal 1° al 5 novembre deciderà di affrontare suo padre. La giovane, come rivelano gli spoiler, rivendicherà il suo diritto a vivere la sua vita come meglio crede, anche se non vorrà farlo da sola. Nel frattempo, Mattia, nel vedere Rossella e Riccardo sempre più vicini, inizierà a manifestare forti segni di insofferenza nei confronti delle donne.

Intanto Silvia prenderà finalmente una decisione in merito alla sua situazione sentimentale e infine Clara dovrà affrontare la contemporanea presenza di Alberto e Patrizio al battesimo di Federico.

Upas, trame 1-5 novembre: Mattia sempre più frustrato

Rossella si ritroverà al centro di una discussione molto tesa tra due persone che ama molto, ma la sua tranquillità sarà minacciata da un ammiratore alquanto pericoloso. Nel frattempo Serena ed Elisabetta arriveranno a Palazzo Palladini per la gioia di tutti o quasi. La piccola Irene infatti, nonostante sia contenta di avere una sorellina, comincerà a sentirsi trascurata dai suoi genitori. Intanto Mattia, come rivelano le anticipazioni di Upas inerenti le puntate in onda dal 1° al 5 novembre, proverà ad accorciare le distanze con Rossella e quando sembrerà sul punto di riuscirci qualcuno si intrometterà e lui sarà sempre più frustrato.

Vittorio darà l'impressione di aver messo da parte tutti i suoi timori e di voler iniziare una storia con Speranza, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare nuovamente idea.

Intanto Michele, nel tentativo di riconquistare Silvia, deciderà di non essere più così passivo come nei mesi passati, mentre aumenterà sempre di più la complicità tra Rossella e Riccardo.

Upas, spoiler 1-5 novembre: Speranza pronta ad affrontare il padre

Mattia sarà sempre più frustrato per non essere riuscito a ridurre le distanze con Rossella e inizierà a mostrare gravi e pericolosi segni di insofferenza e rabbia verso tutte le donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Speranza, dopo aver parlato con Guido e Mariella e anche grazie alla vicinanza con Vittorio, troverà finalmente il coraggio di affrontare suo padre e dirgli che non ha più intenzione di fare ciò che vuole lui, ma di voler vivere la vita come meglio crede. Tuttavia non vorrà farlo da sola.

Poco dopo Roberto, dovendo partecipare a un salone nautico, darà per scontato che Marina parta insieme a lui ma lei, per non far dispiacere Fabrizio, prenderà tempo e non gli dirà che cosa ha deciso di fare.

Intanto Silvia, sempre più sotto pressione, si ritroverà a fare una scelta che non può più rimandare. Più tardi alla Terrazza si terrà la festa di battesimo del piccolo Federico.

Upas: Silvia prende una decisione rimandata a lungo

Marina e Fabrizio sono in crisi da diverso tempo tuttavia, tra alti e bassi, il loro rapporto sembrerà recuperare un po' di serenità. Ciononostante, l'equilibrio da poco ritrovato potrebbe rompersi nuovamente a causa di una "bomba" che sta per abbattersi su di loro. Nel frattempo Silvia, come si evince dagli spoiler sui prossimi episodi di Upas, farà finalmente i conti con i suoi sentimenti e prenderà una decisione che ha rimandato a lungo. Graziani sceglierà se salvare il suo matrimonio con Michele o iniziare una relazione con Giancarlo alla luce del sole?

Poco dopo Clara si ritroverà ad affrontare la contemporanea presenza di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico. La giovane coltiverà la speranza che i due non facciano nulla per stuzzicarsi a vicenda finendo per rovinare un momento felice. L'avvocato Palladini e il giovane Giordano riusciranno a mettere da parte le loro divergenze per il bene di Clara e Federico?