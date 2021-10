Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 29 ottobre su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Giuseppe Amato, il quale si ritroverà a dover fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato nella sua vita. Ezio, invece, dopo aver fatto una sfuriata nei confronti della sua ex Gloria, comincerà a cambiare idea sul suo conto.

Ezio cambia idea su Gloria: trama Il Paradiso 6 del 29 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che le veneri saranno in grande apprensione per le sorti di Paola.

La ragazza si è sentita male all'interno del grande magazzino ed è stato necessario portarla in ospedale, dove è stata sottoposta a tutte le dovute cure mediche.

Per fortuna, però, la situazione non sarà allarmante e Dora porterà alle sue amiche "veneri" delle buone notizie in merito alle condizioni di salute di Paola.

L'intervento tempestivo di Gloria che, dopo il malore di Paola è subito intervenuta, per fortuna è riuscito a evitare il peggio.

Giuseppe si ritrova messo nei guai dalla sua amante

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore di questo venerdì pomeriggio, rivelano che anche Ezio, dopo aver saputo quello che è accaduto, comincerà a guardare Gloria on occhi diversi.

Colombo, infatti, comincerà a riflettere sulla situazione in corso e così chiederà nuovamente a Gloria di potersi rivedere e di avere così un ulteriore confronto.

Come andrà a finire questa volta? Ezio metterà da parte l'astio e il risentimento che nutriva nei confronti della sua ex compagna? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della soap previste per il mese di novembre su Rai 1.

Inoltre, le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Paradiso delle signore 6 prevista per il 29 ottobre su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare di Giuseppe Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo, infatti, si ritroverà in grossi guai nel momento in cui riceverà una lettera dall'amante con la quale ha messo al mondo un figlio, durante il soggiorno in Germania.

Giuseppe minacciato dalla sua amante: anticipazioni Il Paradiso 6 del 29 ottobre

Trattasi di Petra, la quale sarà molto dura nei confronti di Giuseppe: la donna, infatti, chiederà una cospicua somma di denaro, sottolineando che quei soldi serviranno al mantenimento di suo figlio.

La donna non si farà problemi a minacciare Giuseppe: nel caso in cui non le spedisse al più presto i soldi richiesti, Petra non si farà alcun tipo di problema a piombare nella sua vita e a svelare tutto alla sua famiglia, compresa Agnese.

Occhi puntati anche su Tina che, in questa puntata de Il Paradiso delle signore del 29 ottobre, consegnerà a Vittorio il demo registrato con la voce di Anna.