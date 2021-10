Nelle prossime puntate di Beautiful le cose si complicheranno per Liam, nel momento in cui crederà di aver visto un bacio tra Hope e Thomas. Spencer, quindi, cercherà consolazione tra le braccia di Steffy e i due ex passeranno la notte insieme. Liam lo farà non sapendo che in realtà, poco prima, ha visto Thomas baciare il manichino con le sembianze di Logan. I colpi di scena non si fermeranno qui visto che Steffy, ben presto, scoprirà di essere incinta e avrà il dubbio su chi possa essere il padre del bambino.

Liam tratto in inganno: crede che Hope lo tradisca con Thomas

Gli sceneggiatori di Beautiful continueranno a proporre ai telespettatori trame sempre più avvincenti. Prossimamente su Canale 5 i fan della soap tv americana vedranno Thomas alle prese con delle allucinazioni che lo porteranno ad avere un comportamento bizzarro. Il ragazzo, infatti, interagirà con un manichino con le fattezze di Hope e a un certo punto arriverà addirittura a baciarlo e sarà in questo frangente che Liam lo sorprenderà e, tratto in inganno, crederà che Hope lo stia tradendo con Thomas.

Liam trascorre la notte con Steffy nelle prossime puntate di Beautiful

Ecco che in Beautiful le cose per Liam si complicheranno visto che, sconvolto da ciò che crederà di aver visto, andrà da Steffy per trovare conforto.

La figlia di Ridge come noto, dopo essersi disintossicata, inizierà una relazione con Finn, ma ciò non le impedirà di offrire una spalla su cui piangere all'ex marito. Liam sarà sconvolto, convinto di aver assistito al tradimento di Hope e comincerà a bere più del dovuto.

Alla fine Liam e Steffy trascorreranno una notte d'amore insieme.

Liam tradisce Hope, Steffy cerca di nascondere il tradimento a Finn

Entrambi si pentiranno subito di ciò che avranno fatto. Liam sarà ancora innamorato di Hope e scoprirà ben presto che la moglie non l'ha affatto tradito. Steffy, invece, farà di tutto per nascondere a Finn la notte d'amore trascorsa con Liam e si sentirà in colpa per aver mancato di rispetto al suo nuovo fidanzato.

I colpi di scena in tutta questa vicenda non saranno finiti, visto che la verità verrà fuori nel momento in cui la figlia di Ridge scoprirà di essere incinta. A questo punto, infatti, la donna non saprà chi sia il padre del figlio che porta in grembo e sarà costretta a raccontare a tutti il tradimento. Verità che porterà Hope a lasciare immediatamente Liam. Resta da capire chi sia in realtà il padre del bimbo di Steffy, ma per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate di Beautiful.