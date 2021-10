La verità sui genitori della piccola Kiraz verrà presto a galla nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air (titolo originale Sen çal kapimi) che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Eda avrà paura di rivelare a Serkan che è padre, ma alla fine gli rivelerà una "mezza verità". Intanto Engin ed Erdem dovranno andare incontro alla loro curiosità: non crederanno al fatto che Melo e Burak siano i genitori della piccola così, di nascosto, la sottoporranno al test del Dna.

Il bacio tra Eda e Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, dopo cinque anni di distanza, Eda e Serkan si ritroveranno e la loro alchimia sarà forte come sempre, al punto che i due si baceranno con tutta la passione di una volta.

La ragazza, però, sarà cosciente del fatto che non potrà buttarsi a capofitto in una storia d'amore come se nulla fosse, ora bisogna pensare alla piccola Kiraz e al fatto che Serkan ha sempre mostrato una certa riluttanza nell'avere dei figli.

La sua paura più grande, infatti, sarà che l'architetto possa in qualche modo rifiutare la bambina e l'idea di essere padre e la giovane non vorrà che Kiraz possa un giorno avere la consapevolezza di un avere un padre che non la vuole nella sua vita. Infatti, proprio per questo motivo, dice alla bambina che il padre non c'è perché è un astronauta che si trova molto lontano.

Il rapporto speciale tra Serkan e Kiraz

Anche Serkan avrà dei momenti d'incertezza quando gli diranno che Kiraz è la figlia di Melo e Burak.

Questa bugia è stata detta maldestramente per impedire a Serkan di conoscere la verità, ma il fatto che la piccola non assomigli per niente a Melo inizierà a destare qualche dubbio nell'architetto.

Melo, poi, combinerà una gaffe dietro l'altra e a Serkan inizieranno a non tornare i conti, per questo motivo comincerà anche a "intervistare" la piccola per saperne di più sul suo conto.

Tra Kiraz e Serkan, però, inizierà a crearsi inconsapevolmente un legame come tra padre e figlia, soprattutto la piccola lo ringrazierà per averla fatta diventare molto coraggiosa e per questo motivo lo definirà il suo "eroe".

Eda svela la verità a Serkan

La curiosità intorno a Kiraz scatterà anche in Engin ed Erdem. Entrambi, infatti, sospetteranno che la piccola possa essere la figlia di Eda e Serkan, anche perché la sua nascita è avvenuta qualche mese dopo la rottura tra l'architetto e la donna.

Così non rimarranno con le mani in mano e decideranno di sottoporre la piccola Kiraz di nascosto al test del Dna, lo faranno prelevandole un capello.

La coppia di amici vorrebbe scoprire con certezza la madre e il padre della piccola, forse per mettere in guardia Serkan, ma i due rimarranno "fregati": infatti Eda, durante un confronto, svelerà a Serkan che la piccola Kiraz in realtà è sua figlia.