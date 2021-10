La diciottesima stagione di Grey's Anatomy ha debuttato giovedì 30 settembre in America. La prima puntata, rispettando i pronostici della vigilia, ha portato in scena numerose novità per Meredith Grey e ha spianato la strada ad una storyline che con ogni probabilità occuperà gran parte della nuova edizione. Come ormai risaputo la protagonista ha ricevuto un'importante proposta di lavoro da David Hamilton. Quest'ultimo, invitando la donna a partecipare al suo progetto per la cura del Morbo di Parkinson, ha quindi chiesto alla dottoressa Grey di trasferirsi in Minnesota.

Grey's Anatomy 18x02, anticipazioni: Amelia consiglia a Meredith di rimanere in Minnesota

A poche ore dal rilascio della prima puntata, il sito web Spoiler Tv ha diffuso la trama e il promo ufficiale di Grey's Anatomy 18x02. L'episodio, in onda sulla ABC giovedì 7 ottobre e intitolato "Some Kind Of Tomorrow", porterà in scena le conseguenze dell'inaspettata proposta di David Halmilton. Ancora indecisa sulla decisone più giusta da prendere, Meredith Grey si rivolgerà, dunque, alla cognata. Amelia Shepherd, dopo aver raggiunto la protagonista in Minnesota, si mostrerà stupita dai fondi messi a disposizione per la cura del Parkinson. Entusiasta, la donna consiglierà dunque alla protagonista di accettare la posizione offertale dal dottor Hamilton, suggerendole, di fatto, di lasciare Seattle.

Spoiler Grey's Anatomy 18, seconda puntata: Meredith Grey e Nick Marsh ancora insieme

Proseguendo con le anticipazioni sulla seconda puntata di Grey's Anatomy 18 scopriamo, inoltre, che il primo incontro tra Meredith Grey e Nick Marsh avrà un seguito. Se proprio in queste ore Scott Speedman ha svelato il futuro della coppia, il promo chiarisce, ogni ragionevole dubbio, che il rapporto tra i due medici si evolverà nel corso del prossimo episodio.

In attesa di scoprire cosa accadrà tra la protagonista e la sua vecchia fiamma, la trama fa riferimento anche a Richard Webber. Il direttore sanitario, che nel corso del primo episodio ha reso note le sue intenzioni di dedicarsi maggiormente alla formazione degli specializzandi, porterà l'insegnamento all'interno dell'ospedale ad un livello successivo.

Una scelta, quest'ultima, che spianerà la strada al ritorno di Addison Montgomery previsto, invece, nell'episodio in onda il 14 ottobre.

Megan Hunt rimane a Seattle: il promo ufficiale di Grey's Anatomy 18x02

Infine, in un Grey Sloan Memorial finalmente tornato alla normalità dopo la fine dell'emergenza sanitaria, Winston si prenderà cura di un paziente affetto da insufficienza renale. La lista delle guest star chiarisce, inoltre, che Megan Hunt continuerà a far parte della narrazione. Dopo aver celebrato il matrimonio tra Owen e Teddy e aver chiarito che la sua relazione con Nathan Riggs è definitivamente terminata, la donna rimarrà infatti a Seattle per un numero ancora imprecisato di episodi.Queste, dunque, le anticipazioni sulla prossima puntata di Grey's Anatomy 18, in onda sulla ABC il 7 ottore. Chiudiamo proponendovi il promo ufficiale.