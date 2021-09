Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Le trame turche della serie tv si soffermano su Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), che vivrà attimi di puro terrore. La madre di Serkan (Kerem Bursin), infatti, temerà di essere arrestata dopo aver avuto un parapiglia con il cuoco Alexander Zucco.

Anticipazioni Love is in the air: Alexander sta prendendo in giro Ayfer

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv annunciano che Aydan sarà protagonista di una story-line dalle tinte gialle ma assolutamente divertente.

La mamma di Serkan, infatti, crederà di essersi macchiata le mani di sangue.

Tutto si svilupperà con precisione quando Ayfer inizierà una relazione con Alexander. Tuttavia, il cuoco pluristellato darà l'impressione di stare prendendo in giro la donna dopo aver disertato alcuni appuntamenti e fatto il provolone con altre donne.

Purtroppo Zucco dimostrerà di essere un donnaiolo. L'uomo, infatti, inizierà a corteggiare Aydan con la scusa di avere alcuni problemi con la storia d'amore con Ayfer. Tuttavia, le bugie dell'uomo avranno le gambe corte.

Aydan crede di aver ucciso il cuoco durante un parapiglia

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Aydan e Ayfer beccheranno Alexander in compagnia di un'altra donna in un ristorante dove avevano appuntamento e per questo capiranno di essere state prese in giro.

Così le due donne organizzeranno un piano di vendetta.

La signora Bolat e la Yildiz, infatti, decideranno di avere un confronto con il cuoco, che si prenderà una bottiglia sulla testa durante un parapiglia. L'uomo, a questo punto, piomberà a terra privo di sensi, tanto che la madre di Serkan crederà di averlo ucciso.

In seguito, Aydan e Ayfer trasporteranno il corpo di Alexander in bagno, dove crederanno che sia passato a miglior vita a causa dell'assenza del battito cardiaco.

Terrore che aumenterà quando il corpo di Zucco scomparirà nel nulla.

La signora Bolat teme di essere arrestata dalla polizia

Aydan inizierà a credere di essersi macchiata di omicidio, tanto da temere di essere arrestata da un momento all'altro: per questo deciderà di indossare una parrucca rossa e di farsi scortare dal maggiordomo Seyfi.

Più tardi, la signora Bolat si recherà a trovare Ayfer per trovare insieme una soluzione visto il suo terrore dell'arrivo della polizia. Ansia che aumenterà quando una pattuglia delle forze dell'ordine si recherà a casa di Aydan per chiedere notizie di Alexander ormai irreperibile da 48 ore.