L'appuntamento con Luce dei tuoi occhi, la fortunata Serie TV del mercoledì sera di Canale 5, giunge ufficialmente al termine. Le anticipazioni rivelano che il prossimo 27 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di successo, la quale sarà necessaria per rispondere alle tante domande e ai quesiti irrisolti che sono nati nel corso di queste settimane. Occhi puntati in primis su Emma, la quale apparirà a dir poco disperata all'idea di non poter più riabbracciare la sua amata Alice, la figlia che sta cercando disperatamente da ben sedici anni.

Emma non si arrende e cerca Alice: anticipazioni Luce dei tuoi occhi ultima puntata

Nel dettaglio, gli spoiler sull'ultima toccante puntata di Luce dei tuoi occhi in programma il 27 ottobre su Canale 5, arrivano dalle immagini del promo trasmesso in questi giorni in televisione.

"C'è una ballerina invisibile tra di voi, ed è mia figlia. Pensate al mio dolore e a quello che abbiamo vissuto insieme in questi mesi": saranno queste le parole che Emma, con la lacrime, pronuncerà di fronte alle ballerine che ha avuto modo di seguire in questi mesi nella scuola di danza di Vicenza.

Intanto Enrico, vedendo la sua amata profondamente provata da questa situazione, coglierà occasione per ribadirle tutto il suo amore.

Roberto confessa la verità su Alice nell'ultima puntata della fiction Mediaset

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dell'ultima puntata della fiction, Emma si ritroverà a dover fare i conti anche con la tremenda confessione di suo fratello Roberto.

L'uomo, infatti, verrà messo alle strette e confesserà tutta la verità a sua sorella: è stato lui ad iniziare la trattativa legata alla vendita di Alice e lo ha fatto perché, con quei soldi, ha potuto risanare i suoi debiti.

Un durissimo colpo per Emma che, disperata e delusa, chiederà a suo fratello di dirgli dove si trova adesso la sua bambina e che fine abbia fatto dopo essere stata venduta.

Peccato, però, che Roberto non potrà aiutare sua sorella da questo punto di vista: nell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, le confesserà di non avere più alcun tipo di notizia sul conto di Alice, lasciando così la donna in un vortice di disperazione.

La disperazione di Emma per Alice: spoiler Luce dei tuoi occhi 27 ottobre

Emma, nelle scene finali di questa prima stagione della fiction, apparirà fortemente provata da tutte queste amare scoperte che ha fatto sul conto di sua figlia.

C'è una una ballerina invisibile tra di voi...🩰

Ma chi è Alice? Dov'è? 👀❓🤔

Tutto da scoprire nell'ultima emozionante puntata di #LuceDeiTuoiOcchi, mercoledì 27 in prima serata su #Canale5. @banijaystudios @MediasetPlay #FictionMediaset pic.twitter.com/tBsVWGmVTM — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) October 21, 2021

La donna, disperata e in preda ad un momento di sconforto, comincerà a ripetere di aver visto sua figlia Alice, proprio sul palco della scuola di Vicenza, dove ha scelto di trasferirsi per far luce sulla sparizione della sua bambina.

"L'ho vista, l'ho riconosciuta. Ho visto Alice", ripeterà Emma in lacrime sostenendo quindi di aver rivisto la sua bambina. Ma sarà davvero così? Alice è viva oppure no? Lo scopriremo nel corso della puntata finale di Luce dei tuoi occhi in programma mercoledì 27 ottobre 2021.