Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Nel dettaglio, Gemma Galgani ha perso la ragione quando una dama ha citato il suo ex storico Giorgio Manetti. Ida Platano, invece, ha baciato Diego, mentre Gianni Sperti ha dei dubbi su Ciprian.

Uomini e Donne, registrazione 17 ottobre: Gemma si lamenta della mancanza di attenzioni da Costabile

Tanti colpi di scena sono accaduti durante la registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 17 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Gemma Galgani, in un rvm, ha rinfacciato a Massimiliano Costabile di non averle risposto al telefono quando aveva bisogno di lui.

Inoltre l'ha accusato di non inviarle il messaggio di buongiorno e buonanotte. Quando Maria De Filippi ha fatto entrare l'uomo al centro dello studio, lui ha precisato alla dama di aver fatto cose più concreate dei messaggini. Infatti l'ha invitata a trascorrere un periodo di vacanza in Egitto e in Puglia. Tuttavia la torinese è rimasta ferma nella sua posizione legata alla mancanza di attenzioni.

Costabile ha ammesso con rammarico di dover dare ragione a Tina Cipollari, circa la non voglia di Galgani di uscire dallo studio con il cavaliere, per non perdere il suo posto nel parterre che le ha portato tanta visibilità in questi lunghi anni.

Dominque tira in ballo Giorgio Manetti, la Galgani perde le staffe

Nella registrazione del 17 ottobre di U&D, Dominque è scesa per incontrare Massimiliano. Qui la dama ha innescato un litigio con Gemma Galgani dopo aver tirato in ballo Giorgio Manetti, il suo ex storico: la torinese ha perso le staffe dopo aver sentito il nome del fiorentino.

In seguito Costabile ha deciso di lasciare Gemma, che spronata da Maria De Filippi gli ha chiesto di darle una seconda chance.

Accantonata la storia con Marcello, Ida Platano ha accettato di uscire con Diego Tavani. La parrucchiera di Brescia si è dimostrata molto entusiasta della conoscenza, dopo che il cavaliere l'ha baciata davanti al panorama di Roma di notte.

U&D: Roberta Giusti bacia Samuel, Gianni Sperti non crede a Ciprian

Per quanto riguarda il trono classico, Roberta Giusti è uscita in esterna con Samuele, con il quale è scattato un bacio. Dopodiché la tronista ha avuto un confronto con Luca, che si è messo a piangere dopo averla vista baciare il suo rivale.

Andrea Nicole, invece, è uscita in esterna con Ciprian, dove non è scattato il bacio. A tal proposito la giovane ha detto che le esterne servono a conoscersi e non solamente a baciarsi. Dall'altro canto, Gianni Sperti ha confermato di non vedere di buon occhio il corteggiatore, in quanto non lo vede sincero.