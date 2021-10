Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Fino all’ultimo battito, nella quarta puntata che andrà in onda giovedì 14 ottobre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Diego bacerà Rosa, ma Elena scoprirà il tradimento del marito e quindi non vorrà più convolare a nozze con lui. Infatti, la donna non riuscirà proprio a perdonare l'uomo per questo momento di debolezza. Nonostante ciò, Elena e Diego dovranno comunque andare a comprare il vestito ad Anna per il matrimonio.

Diego ammetterà le sue colpe con Elena, per il bacio scambiato con Rosa

Nelle quarta puntata in onda su Canale 5, ci sarà molta tensione tra il personaggio interpretato da Marco Bocci e quello di Violante Placido. Infatti, quest'ultima seguirà il suo futuro marito e ad un certo punto vedrà l'uomo mentre si sta scambiando un bacio con una donna. Quest'ultima è Rosa, anche se Elena non si renderà conto di chi fosse. Proprio per questo motivo, Elena non vorrà più sposarsi con Diego.

Inoltre, la donna vorrà avere un confronto con il cardiochirurgo per sapere il motivo che l'ha spinto a baciare un'altra donna. Diego dal canto suo comprenderà che sarà inutile negare di fronte all'evidenza e ammetterà di aver fatto un grosso sbaglio.

Nonostante ciò, il protagonista non potrà assolutamente rivelare alla sua compagna, tutta la verità su quanto sta accadendo con il boss evaso e quindi, preferirà dire che è stato un momento di debolezza.

Elena si rifiuterà di sposare Diego

Dunque, Diego avrà ammesso le sue colpe, ma Elena non vorrà comunque convolare a nozze con lui.

Inoltre, la donna vedrà il futuro marito profondamente cambiato e riterrà di non potersi più fidare di lui, dopo quanto successo.

Tuttavia, Elena e Diego saranno costretti ad andare ad acquistare l'abito di Anna che dovrà usare per le nozze. Ironia della sorte, il capo prescelto dalla ragazza sarà proprio uno di quelli dell'atelier di Rosa.

A quel punto, Diego comprenderà che presto le due donne avranno un confronto.

Infatti, Elena, non appena vedrà Rosa, si indignerà immediatamente. In particolare, il personaggio interpretato da Violante Placido si renderà conto di essere finita nel negozio della nuora del boss, nonché madre dell'attuale ragazzo che si sta frequentando con sua figlia. Proprio per questo motivo, la donna lascerà il negozio e sarà molto furiosa.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della nuova puntata di Fino all'ultimo battito per scoprire ulteriori novità sulla fiction targata Mediaset. Intanto, per rivedere gli episodi precedenti dovrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.